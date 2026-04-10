Manuel Burque va a un hotel de Tailandia y todo es perfecto hasta que ve el baño: te esperas cualquier cosa menos lo que hay

El humorista Manuel Burque ha provocado en las últimas horas una multitud de reacciones al mostrar cómo es el baño del hotel de Tailandia en el que se ha alojado. El éxito del vídeo se debe sobre todo a que Burque no muestra lo más llamativo hasta el final y el espectador se puede esperar cualquier cosa menos lo que se ve.

"Estamos en un resort paradisiaco. Mirad, qué vistas. Increíbles. El mar, la terraza donde tomarte algo, la cama grande de 160 por lo menos", empieza mostrando el humorista a cámara antes de matizar que "ya sabéis que a mí lo que más me importa de los hoteles son los baños".

Burque subraya que, últimamente, en muchos hoteles empieza a ser habitual que las puertas "normales, de madera" las hayan cambiado por "unas de cristal muy fino porque a alguien, en su momento, le pareció muy romántico que pudieses escuchar cagar a tu pareja".

"El problema de este baño no es la puerta"

"Habíamos tenido suerte porque la puerta conserva algo de madera gorda, podría ser abatible porque cierra mejor, se lleva mejor el sonido, pero la han puesto corredera. Pero por lo menos no entran los dedos aquí. Hay cierta intimidad. Es verdad que han dejado un cristal, que puedes intuir lo que pasará dentro porque eso tiene algo de magia, a lo mejor, pero no está mal", describe.

Dicho eso llega la clave: "El problema de este baño no es la puerta. El problema es otro". En ese momento, quien graba muestra la realidad: el baño es totalmente acristalado, de tal forma que desde la habitación se puede ver absolutamente todo, desde la ducha al retrete y, por supuesto, a todo el que esté dentro".

Teorías de todo tipo

El tema ha generado un enorme revuelo en los comentarios. Por ejemplo, hay usuarios que aseguran que eso no es así: "¿Sabéis que esos cristales hay un botón y se ponen opacos no?". Otro responde: "Qué va que va, no se ponen, no".

Otros creen haber visto la solución: "Se ve que tiene una persiana". Pero otros no ven nada de eso: ¿Pero en qué parte está la persiana? No doy con ella. Delante del WC está la ducha con su cristal y luego el cristal enorme, que tiene un marco negro rodeándolo. Yo no he visto la persiana".