Manuel Jabois no duda en hablar así del juego de Alcaraz en el US Open y remata con lo que espera de la final
"Un tenis absolutamente marciano". 

Ana Roca
El tenista Carlos Alcaraz en la semifinal del US Open.EFE/EPA/SARAH YENESEL

Este domingo Carlos Alcaraz se enfrentará a Jannik Sinner por el puesto del número uno del mundo de la ATP en la final del US Open. El tenista español venció el viernes a Novak Djokovic en una semifinal en la que Alcaraz ganó con holgura al serbio antes de las dos horas y media de partido. 

El periodista Manuel Jabois se pronunció este sábado en el programa El Larguero de la Cadena SER sobre el juego del murciano y aseguró que "está jugando en este torneo un tenis que teníamos previsto que se jugase dentro de 15 años", dijo para calificar a continuación el nivel actual de Alcaraz como "un tenis absolutamente marciano"

"Es la volea del mejor voleador que hemos visto, es una derecha absolutamente letal, es un revés a dos manos que las coloca en las líneas y en el saque ha mejorado un montón", afirmó. 

Tras deshacerse en halagos con el murciano, Jabois reveló sus expectativas para la final de este domingo frente a Sinner, actual número uno del mundo. "Tengo muchísimas ganas de ver qué pasa con este tercer Sinner-Alcaraz del año porque lo promete todo", aeguró. 

"Cuando imaginabas el tenis después del Nadal, Federer y Djokovic imaginabas que fuese así dentro de 15 años, y Alcaraz lo está haciendo con Djokovic todavía en la pista", destacó el periodista. 

Ana Roca
Ana Roca es redactora en 'El HuffPost'. Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, ha trabajado en la Agencia EFE y en el diario El País, donde se formó en la Escuela del periódico. Puedes contactar con ella en ana.roca@huffpost.es.