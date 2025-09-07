Manuel Jabois no duda en hablar así del juego de Alcaraz en el US Open y remata con lo que espera de la final

Este domingo Carlos Alcaraz se enfrentará a Jannik Sinner por el puesto del número uno del mundo de la ATP en la final del US Open. El tenista español venció el viernes a Novak Djokovic en una semifinal en la que Alcaraz ganó con holgura al serbio antes de las dos horas y media de partido.

El periodista Manuel Jabois se pronunció este sábado en el programa El Larguero de la Cadena SER sobre el juego del murciano y aseguró que "está jugando en este torneo un tenis que teníamos previsto que se jugase dentro de 15 años", dijo para calificar a continuación el nivel actual de Alcaraz como "un tenis absolutamente marciano".

"Es la volea del mejor voleador que hemos visto, es una derecha absolutamente letal, es un revés a dos manos que las coloca en las líneas y en el saque ha mejorado un montón", afirmó.

Tras deshacerse en halagos con el murciano, Jabois reveló sus expectativas para la final de este domingo frente a Sinner, actual número uno del mundo. "Tengo muchísimas ganas de ver qué pasa con este tercer Sinner-Alcaraz del año porque lo promete todo", aeguró.

"Cuando imaginabas el tenis después del Nadal, Federer y Djokovic imaginabas que fuese así dentro de 15 años, y Alcaraz lo está haciendo con Djokovic todavía en la pista", destacó el periodista.