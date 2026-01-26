"Me empadrono en UK y les voto": el vídeo del Partido Verde británico que ha entusiasmado a Dani Rovira y miles de personas más

Dura menos de tres minutos, se está comentando en multitud de países y no para de cosechar alabanzas. A priori, un spot del Partido Verde de Reino Unido protagonizado por su líder, Zack Polanski, hablando a cámara no suena como algo que pueda ser viral, pero han conseguido dar en el clavo y conectar con miles de personas dentro y fuera de sus fronteras.

"¿Por qué parece que todos corremos todo el tiempo?", pregunta al principio mientras camina por la calle a un ritmo acelerado, que va subiendo más y más hasta echar a correr.

"Todos corremos, como si no pudiéramos respirar. Los alquileres suben, las facturas del agua suben, temes abrir el próximo recibo de la luz. ¿Cuándo se volvió todo tan lujoso? Ir a la cafetería; las gafas de leer resultan demasiado caras, así que entrecierras los ojos; hasta ir al dentista se pospone... Así que reduces gastos y aceleras el ritmo", empieza a enumerar.

"Lo siento, niños, no hay vacaciones este año. Vives con dolor de dientes, coges un segundo trabajo, a veces tres, sólo para quedarte donde estás. Salarios estancados en 2008, pero los precios escalan", prosigue antes de soltar una frase que impacta en todo aquel que tenga hijos. "Nunca ves a los niños y les gritas cuando les ves".

En el vídeo defiende que "es la misma historia en todo el país", con "gente trabajando a tiempo completo, pero aún así no alcanza", aunque bien podría haber dicho en muchos otros.

"Let's make hope normal again"

"Constructores que levantan casas en las que nunca viviremos"; "Nosotros somos los afortunados, los que tenemos trabajo; algunos no pueden ni siquiera correr"; "Jubilados eligiendo qué habitación calentar, si es que hay alguna" son algunas otras frases que va soltando mientras corre y corre de manera más veloz.

"¿Y si la respuesta no es correr más rápido? ¿Y si lo más poderoso que podemos hacer, todos juntos y a la vez es parar de correr y mirar alrededor?", interpela al espectador. Ya detenido para coger aire, defiende que "algunos nos estamos matando para generar riqueza y casi nada de ésta vuelve a nuestras comunidades". "Se está yendo a otro sitio: hacia arriba, a los bolsillos de los superricos", afirma.

"Los buenos líderes ponen a las personas por delante de los beneficios", sostiene antes de que salga el lema de su partido. Éste hace un guiño a la célebre frase de Donald Trump: "Let's make hope normal again". Es decir, hagamos que la esperanza sea normal de nuevo.

Multitud de reacciones en todo el mundo

"Me empadrono en UK y les voto. Qué spot más maravilloso y revelador", ha tuiteado el actor Dani Rovira, una de las miles de personas que ha compartido el vídeo.

"Brutal este anuncio del Partido Verde británico. Esto es poner la clase en el centro del discurso político", ha reflexionado en la misma red social la politóloga Arantxa Tirado.

"Por algo el nuevo spot del Partido Verde se ha hecho viral en UK. Lenguaje simple, experiencias reconocibles de la clase trabajadora, contradicciones claras y un propósito nítido. Funciona porque redefine el ecologismo como relato de vida cotidiana", ha analizado por su parte el consultor y analista de Comunicación Política Javier Sánchez González.