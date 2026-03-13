El exconcursante de MasterChef que entró en coma 8 días para operarse el corazón tras Supervivientes: "Cuando desperté creí que habían pasado 30 segundos; tenía 72 tornillos de titanio en el esternón"

Carlos Alba es un chef y creador de contenido gastronómico con más de 330.000 seguidores en la red social Instagram que se hizo conocido para muchas personas gracias a su paso por los programas de televisión MasterChef y Supervivientes.

El cocinero ha estado recientemente en el podcast de Talent Hostelería, donde ha realizado un repaso de su trayectoria profesional y ha contado el momento más difícil de su vida: cuando (por suerte) le detectaron muerte súbita y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de corazón a vida o muerte.

"El punto de inflexión más grande de mi vida fue cuando me detectaron la muerte súbita. Consiste en que te duermes un día y no te levantas. La arteria aorta se dilata tanto que se fisura y se sale toda la sangre. A los cinco segundos estás muerto", ha explicado Carlos Alba.

Respecto a cómo le detectaron ese problema en el corazón, el chef ha precisado que "después de salir de Supervivientes, me estaban haciendo una prueba rutinaria tras perder 21 kilos en el programa. Me estaba haciendo una eco, tenía el brazo apoyado y el codo me lo estaba clavando. Se lo dije al cardiólogo, me moví y ahí lo vio".

"Al despertar, habían pasado 8 días desde la operación"

En cuanto a la operación de corazón a la que tuvo que someterse tras la detección de la muerte súbita, el creador de contenido gastronómico ha destacado que "al despertar, habían pasado 8 días desde la operación".

"Tuve que estar en coma inducido. Yo estaba abierto entero. El cirujano me lo explicó así: 'Te hemos cortado con un bisturí la piel, con una sierra el esternón, con un hidráulico te hemos abierto, te hemos sacado el corazón y ha estado a buen recaudo. Te hemos cambiado la aorta, te hemos puesto la aorta, te hemos puesto el corazón, te hemos sacado los dos cables, te hemos puesto 72 nudos de titanio en el esternón, te hemos puesto 47 grapas de titanio en la piel y después cuando lo hemos conectado ha arrancado'", ha detallado Carlos Alba.

"Yo cuando me desperté creí que habían pasado 30 segundos. Para mí me había dormido 30 segundos", ha asegurado el chef en relación a la percepción del paso del tiempo a lo largo de esos ocho días que tardó en despertarse tras la operación.