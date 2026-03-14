¿Quién dijo aranceles?: los móviles "independientes" europeos buscan hacerse un hueco en un mercado complejo

El nuevo Jolla Phone 2026, en el stand de la marca en el MWC 2026.

La tecnología, como todo, también es el reflejo de lo que pasa en el mundo y en la sociedad. Ejemplo de ello, son los innumerables avances que casi todas las marcas tratan de impulsar para cumplir con las demandas más actuales.

La innovación en móviles, ordenadores, auriculares o relojes inteligentes siguen la ruta que los consumidores van marcando. Menos pesados, más resistentes o con baterías más ligeras y amplias.

Pero en ese reflejo de la sociedad, nos cruzamos a veces con grandes baches. Y no, no hablamos de la crisis actual de memorias RAM en el sector tecnológico. Aunque más adelante anunció una exención tecnológica, se trata de los aranceles anunciados por la Administración de Donald Trump hace casi un año contra algunos países.

Estas continuas amenazas han incrementado la tensión en algunas regiones, han provocado caídas y subidas en los mercados, pero han vuelto a poner de manifiesto la dependencia que algunos países, como los europeos, siguen teniendo de algunos dispositivos o elementos energéticos que usan a diario.

Teléfonos europeos que buscan hacerse un hueco

Europa ya aprendió a cambiar su rutina con la ruptura del gas ruso tras la invasión a Ucrania de febrero de 2022. Todavía está muy lejos de hacer algo similar con los teléfonos móviles, sabiendo que buena parte de las principales marcas pertenecen de países terceros. Entre ellos, Estados Unidos, China, Corea del Sur o Reino Unido, entre otros.

Nombro el país británico, para poner de ejemplo el impacto que sigue causando la marca Nothing. La compañía que fundó Carl Pei no se deja modificar por las modas y sigue apostando por su característico y rompedor diseño.

Pero hay algunas otras marcas europeas que, en silencio, siguen trabajando en nuevos dispositivos con el fin de buscar su propio hueco en el mercado. Unos pasos adelante que hemos visto en el Mobile World Congress 2026.

Es el caso de Jolla, una marca finlandesa que 13 años después de su primer dispositivo, sigue tratando de ir por libre. Este año ha llevado al MWC la nueva versión de su smartphone, el Jolla Phone.

Fue fundado por ex trabajadores de la histórica Nokia. A la feria tecnológica más importante del mundo han llevado su nuevo dispositivo sacando pecho por ser un dispositivo europeo y que no necesita la ayuda de servicios de otros países. De hecho, como sistema operativo, está basado en Linux y es capaz de ejecutar algunas aplicaciones de Android.

Algo que ha cambiado con respecto a su predecesor, es que el ensamblaje se realiza en Salo (Finlandia), por lo que aboga por la soberanía tecnológica y ser capaz de cumplir con su independencia.

Su lanzamiento, esperado para septiembre de 2026, refleja la apuesta de la marca por Sailfish OS, un sistema operativo basado en Linux. Entre sus características, procesador MediaTek 7100 5G, 8 GB de RAM, cámara de 50 megapíxeles y gran angular de 13 megapíxeles y una batería intercambiable de 5450 mAh. Lo más llamativo es que aunque sólo ha puesto a la venta 1.000 unidades, en el momento que estoy escribiendo este artículo ya tiene un 92% vendido.

Tal y como reflejan tanto en su stand del MWC 2026 como en su página web, se declaran el "teléfono Linux europeo europeo Do It Together (Hazlo tú mismo)". Un dispositivo que no cuesta barato para las prestaciones que incorpora, 649 euros, con un diseño diferente a lo habitual.

El Jolla Phone 2026. Sergio Coto / El HuffPost

Un caso muy parecido al de Fairphone, una marca de Ámsterdam que nació hace 13 años, y que se ha convertido en protagonista por su la practicidad de sus dispositivos. Ofrecen móviles que se pueden reparar y mejorar por cada usuario, de forma sencilla. En el caso de su último móvil, el Fairphone 6, ofrecen hasta ocho años de actualizaciones Android.

Procesador Snapdragon 7s Gen 3, batería de 4415 mAh extraíble o cámara trasera Sony de 50 megapíxeles y gran angular de 13 megapíxeles. Pero la clave está en su proceso. El 50% de sus materiales son reciclados y no es una casualidad.

Durante todo el MWC 2026, la marca ha puesto de manifiesto el daño que los móviles pueden hacer al medio ambiente. En un informe publicado por Android Headlines, aseguraron que las grandes tecnológicas están ignorando la crisis de biodiversidad en la producción de smartphones.

Foto de archivo del Fairphone en 2023, con el primer móvil reparable del mundo. Michel Porro

Fairphone ha sido capaz de cumplir con su apuesta contra el cambio climático. Gracias a sus dispositivos modulares, están diseñados para poder repararse desde casa sin necesidad de comprar otro nuevo. Pensado como positivo para las personas, pero también para el planeta.

Lo que está claro es que ambas marcas están intentando, con móviles competentes, aunque todavía a precios altos, hacerse hueco en el mercado. Se están haciendo notar en un público limitado y, ante el continuo debate sobre la dependencia energética y el impacto medioambiental, ponen de manifiesto que también puede haber otras opciones, incluso europeas.