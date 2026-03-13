Aznar dice que la guerra en Irán está "más que justificada" y Euprepio Padula, más serio que nunca, da una réplica que no le gustará

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha hablado y ha vuelto a subir el pan. Durante la conferencia Geoestrategia en el nuevo desorden mundial, se ha pronunciado sobre el ataque de Estados Unidos e Israel e Irán y el inmediato conflicto que ha generado en Oriente Medio.

Para Aznar "está más que justificado que se intente cambiar a un régimen que altera completamente las reglas internacionales". Además, ha defendido que España "debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos o nuestros adversarios", a cuenta de la postura que Pedro Sánchez ha tomado al respecto, destacando su "no a la guerra" y el veto a EEUU de usar las bases militares de Morón y Rota.

"Se está produciendo un intento de reordenar el mapa político en Oriente Medio, en el cual hay un régimen terrorista, que es el régimen de los ayatolás, que ha exportado el terror por todo Oriente Medio", ha pronunciado el expresidente.

Euprepio Padula, incrédulo

Durante una intervención en La hora de la 1, el periodista y escritor Euprepio Padula ha dado una de sus réplicas más serias que se le recuerdan. Lo hace con un profundo dolor recordando que resulta "vergonzoso" e "insultante" para las víctimas del atentado terrorista del 11-M.

"Que este señor nos venga a dar a todos lecciones de ética, de moral y nos diga lo que tenemos que hacer con esta guerra a mí me parece una vergüenza tremenda. No sé cómo se sienten los familiares de las víctimas del 11-M escuchando estas palabras", ha expresado al principio.

Hay algo que Padula no entiende: "Cómo el PP, cómo Feijóo, no se da cuenta del daño que hace tener a estos personajes, suponiendo que están remando a su favor. Aznar JAMÁS ha remado a favor del PP, rema a favor de su fundación".

Aznar, más lejos del PP

El periodista afirma que Aznar está más cerca de "la extrema derecha de Trump", que "no a favor del PP, no a favor del liberalismo, no a favor del centro".

En su perfil oficial de X ha estirado el chicle y ha añadido todavía más leña al fuego: "Lo más inquietante ocurre el mismo día en que recordamos el 11-M. Mientras Aznar vuelve a defender aventuras militares, Jaime Mayor Oreja reaparece insinuando teorías conspirativas sobre el mayor atentado terrorista de nuestra historia."

Concluye: "España ya pagó demasiado caro la guerra de Irak en 2003. La memoria del 11-M merece respeto, no conspiraciones ni discursos que vuelvan a normalizar las guerras".