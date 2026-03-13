Desde Turquía responden a lo que ha hecho Sánchez tras la amenaza de Trump en una de sus series más emblemáticas

Pedro Sánchez ha ganado reputación nacional e internacional desde que pronunciara un claro y firme "no a la guerra" ante el conflicto en Oriente Medio generado por los bombardeos de EEUU e Israel a Irán y las consecuentes respuestas de este.

El jefe del Ejecutivo central ha sido uno de los líderes europeos que se ha mantenido firme en su postura contra esta guerra. Además, España vetó las bases de Morón y Rota a EEUU para que no las utilizara con intenciones ofensivas en el conflicto con Irán, lo que provocó una tremenda rabieta de Donald Trump, que ya ha amenazado varias veces con "cortar todo trato" con el país, cuyos dirigentes ha calificado como "terribles".

Si hay un país cuyos ciudadanos se han mostrado favorables a la postura de Sánchez es Turquía. Hace apenas una semana, los turcos iniciaron un movimiento masivo en X en favor del presidente español, motivado por el periodista turco Özgür Hasan Altuncu, que pidió a sus compatriotas "demostrar" su apoyo a España. El cómo fue lo más sorprendente: haciendo "espacio" en sus armarios para Zara y Bershka o usar BBVA para sus decisiones financieras.

Por si fuera poco, otros usuarios turcos llenaron X de fotografías reales y realizadas por IA en favor de Sánchez. Hace unos días, durante la previa del partido entre Samsuspor y Rayo Vallecano, los aficionados turcos, en homenaje a los españoles, reprodujeron en un gran altavoz el himno del equipo madrileño y entonaron un potente "¡Pedro Sánchez Atatürk!" que viene a significar: "Pedro Sánchez, padre de los turcos".

La serie turca que homenajea a los españoles

La locura turca por España no cesa. Ahora, se ha descubierto que una de sus series más emblemáticas, Kızılcık Şerbeti (en español Sorbete de arándanos turco o Más allá del amor). La trama principal se centra en Doga, una joven de mentalidad moderna y liberal que se enamora y queda embarazada de Fatih, un hombre de familia muy conservadora y religiosa, lo que crea un conflicto de convivencia y de prejuicios entre ambas familias.

Sin embargo, el nuevo episodio, el 129, tiene un mensaje promocional y saludo para los seguidores españoles, titulado: "Hello from #CranberrySherbet to Spain... Hola España❤️". En el vídeo aparecen varios actores y actrices vestidos con camisetas, banderas y gorros de la selección española de fútbol.

Están viendo un partido de La Roja, y aparece una mujer preocupada por el resultado: "Bueno, España es nuestro equipo hermano, así que vamos ganando". La misma mujer responde que "yo también preparé vuestros postres españoles para la mesa del iftar, acorde con el momento".

Justo al final, todos los presentes se ponen de acuerdo para entonar: "¡Viva España!".