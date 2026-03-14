Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
11 rasgos que distinguen a los niños que han crecido malcriados
Hij@s
Hij@s

11 rasgos que distinguen a los niños que han crecido malcriados

Los expertos detallan una serie de características que suelen tener los adultos a los que se les ha consentido demasiado de pequeños y no se les han puesto límites.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Niños jugando en un parque infantil en los años 90
Niños jugando en un parque infantil en los años 90Getty Images

Un solo verbo resume la base del error que comenten muchos padres y que acaba provocando que tengan hijos malcriados: ceder. Todos los padres lo hacen alguna vez. Pero, por sistema, según los expertos en pedagogía, no es buena idea. Se empieza por concederle un dulce más del prometo, se le compra ese juguete soñado a pesar de su falta de esfuerzo en el colegio... a menudo, nos colma la paciencia y no cedemos. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando ceder no es la excepción sino la norma. Dicho esto, los expertos apuntan, según publica Kekmama, 11 rasgos que se suelen observar en las personas que fueron (quizás demasiado) mimadas durante su infancia.

El primero es que esperan una recompensa inmediata. La paciencia no es su fuerte. Si algo tarda más de cinco minutos, ya les parece inaceptable. Quieren el trabajo de sus sueños sin un puesto de principiante, un abdomen tonificado sin ir al gimnasio y paz interior sin terapia. El segundo rasgo es que tienen pocos mecanismos de afrontamiento saludables. Como no practicaron mucho la actitud de "qué lástima, qué pena" cuando eran niños, a veces no saben qué hacer con los sentimientos difíciles ahora, aparte de encender Netflix y fingir que no existe, explican los expertos

Un tercer rasgo es que se apresuran a sentir que tienen derecho a algo. No con enfado ni irritación (normalmente), sino de forma más sutil: "Me lo merezco". Ese ascenso y ese beneficio. Suelen estar acostumbrados a que les resuelvan las cosas. Y cuando no es así, les parece injusto. Y el cuarto es que se sienten indefensos más rápidamente. Y suelen sentirse impotentes precisamente cuando las cosas no suceden por sí solas. ¿Resolver algo por sí mismos? Les resulta estresante.

Tampoco les resulta fácil llegar a acuerdos, añaden los mismos expertos. Dar y recibir suena bien, pero en la práctica, dar a veces se siente como perder. "¿Qué quieres?" es una pregunta capciosa, porque, en realidad, ya saben la respuesta: lo que yo quiero. Tener en cuenta a los demás a veces se siente como una tarea extra para la que no existe un manual.

Otros dos rasgos más son que tienen baja resiliencia emociona y que su autoestima depende de la validación. Es decir, los pequeños contratiempos se sienten como grandes. Un rechazo puede sentirse como un ataque personal. Las críticas suelen ser muy duras. No son débiles; simplemente no están acostumbrados a que la vida a veces les diga: no, hoy no.

Además, lo que más les gustaría es recibir aplausos. Elogios, likes, atención: lo quieren todo. En su interior, a menudo hay inseguridad, a pesar de la apariencia segura. Su autoimagen puede basarse en lo que los demás piensan de ellos, no en quienes realmente son. Una especie de Tamagotchi emocional, pero con Instagram.

Algo muy común es que también odian la palabra "no". No lo sienten como un límite, sino como un rechazo. Cuando alguien se niega a algo, se lo toma como algo personal. Reaviva viejos sentimientos de "no estoy consiguiendo lo que quiero", y eso puede ser difícil. Y otro aspecto que tiene que ver con lo anterior es que, a veces, les falta gratitud. No es que quieran ser desagradecidos, sino que dan muchas cosas por sentadas. Simplemente están acostumbrados. No aprecian conscientemente las cosas porque siempre han estado ahí. Solo después se dan cuenta del esfuerzo que otros realmente invierten.

Y los dos últimos rasgos a destacar en estos adultos que fueron niños demasiado consentidos son la dificultad para mirarse en el espejo y que les tienen miedo al cambio. Por un lado, desarrollar un verdadero autoconocimiento lleva tiempo, y atreverse a mirarse con honestidad a veces resulta difícil. Y, por otro, todo cambio implica incertidumbre para ellos y, con ello, un sentimiento de falta de control. Ésta les genera estrés y entonces se aferran a lo familiar, aunque ya no les parezca correcto. Porque lo conocido les da más seguridad que lo que podría ser mejor. Por eso prefieren quedarse en una situación mediocre antes que arriesgarse con algo desconocido.

La buena noticia es que, de adulto, una vez que se es consciente de algunos de estos rasgos y se tiene la voluntad de cambiar, nunca es tarde para hacerlo. Dicen los psicólogos que quienes reconocen esto ya con ello suelen estar trabajando conscientemente en su crecimiento personal. Cometen errores, se ríen de ellos, aprenden de ellos y, con el tiempo, se convierten en adultos menos caprichosos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos