Mercedes Milá vuelve a hablar alto y claro de la imputación a Zapatero

La presentadora de televisión Mercedes Milá, uno de los rostros más reputados y con una mayor trayectoria de la pequeña pantalla, ha estado este jueves en el nuevo programa de El perro andaluz, el espacio que tiene el humorista Manu Sánchez en RTVE.

En la conversación que mantuvieron tanto el cómico como la periodista, ambos hablaron sobre cómo fueron los años de la dictadura de Francisco Franco y cómo le llegó a afectar a Milá para el desarrollo de su profesión.

Además, también valoró el hecho de que haya un gran porcentaje de jóvenes que vean con buenos ojos esos años de la dictadura y que hasta lleguen a decir que con Franco se vivía mejor. "Se me abren las carnes cuando escucho decir a los jóvenes que con Franco se vivía mejor. Me gustaría poder hablar con cada uno de ellos con mi mejor intención y recomendarles leer algo", ha sentenciado.

La invitada también ha añadido que le gustaría decirles que no saben lo que equivocados que están. Ahí es cuando ha confesado que hasta le llegaron a censurar alguna vez tachando palabras.

Mercedes Milá defiende a Zapatero

Milá, además, también ha hablado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su implicación en el caso Plus Ultra, así como por las joyas que recibió. De nuevo, ha vuelto a defender al exjefe del Ejecutivo.

"¿No has leído hoy lo que ha escrito? Es buenísimo, buenísimo. Sigo pensando lo mismo, no, sigo pensando más. Este es el Zapatero que yo conozco, explicándose, etc", ha comenzado diciendo.

"No he hablado de las joyas, pero a mí como me dan igual las joyas, pues no he hablado de las joyas, pero de lo demás sí. Yo espero que este, que es mi Zapatero, siga para adelante y podamos seguir creyéndole como lo hemos hecho siempre. Eso es lo que espero, pero desde luego yo pongo las dos manos al fuego. No una, las dos", ha rematado.