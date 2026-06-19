Sabrina Carpenter logra una orden de alejamiento de cinco años contra su presunto agresor

Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento contra su presunto acosador después de que un juez ordenara al hombre mantener una distancia mínima de 100 yardas (unos 91 metros) de la cantante durante los próximos cinco años, según informó CBS News.

A principios de mes, la cantante de Espresso había obtenido una orden temporal contra William Applegate, quien había sido acusado de visitar su casa en Los Ángeles en varias ocasiones sin invitación, antes de presentarse en su puerta principal el 23 de mayo.

En su denuncia, la cantante describió al hombre como un completo desconocido al que no tiene ningún interés de conocer. "Me queda claro que su actuación fue deliberada, calculada y agresiva, lo cual es profundamente alarmante. Se abrió paso a la fuerza hacia mi residencia y se dirigió directamente a la puerta principal. Una vez allí, Applegate agarró la manilla de la puerta y la empujó con fuerza, intentando entrar en mi casa sin invitación, permiso ni consentimiento alguno", describió la cantante en la solicitud de denuncia a la que tuvo acceso Los Angeles Times el pasado 1 de junio.

Un detective aseguró entonces al citado medio que Applegate "representa una amenaza grave y creciente" para la artista hacia la que, según él, "ha desarrollado una fijación perturbadora e irracional".

De acuerdo con el mismo medio, Applegate se representó a sí mismo durante una audiencia celebrada este miércoles y afirmó que él y Carpenter supuestamente formaban parte de un "programa militar gubernamental clasificado", alegando que debían estar juntos para "salvar al mundo".

El juez de la Corte Superior David Wasserman determinó que existen pruebas contundentes de que Applegate era consciente de sus actos y de que su conducta habría generado angustia emocional grave en cualquier persona en esa situación.

Además le prohibió comunicarse con ella de cualquier manera y poseer armas de fuego. La orden también protege a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a su pareja, George Smith, quienes viven con ella en su casa de Hollywood Hills.