Una italiana se sorprende por los horarios de los españoles: "Se lo toman todo con calma"

Claire, una joven italiana que ha vivido en España durante unos años, ha hablado sobre algunas cosas que vivió y que se le quedaron grabadas en la mente para siempre. En un vídeo recientemente publicado en TikTok (@itsbeclairee), ha expresado su sorpresa —como muchos extranjeros han hecho— sobre los horarios.

"Se me quedaron grabados los horarios en los que se come, en los que se hace cualquier cosa, es decir, los horarios en general", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de 'me gusta' en apenas unas horas.

Para Claire, los españoles tienen una rutina diferente al resto: "Será porque yo vengo de América y de Australia, donde se cena a las cinco y media de la tarde y a las dos de la noche todos los locales y discotecas ya están cerrados". Sin embargo, en España cambia todo.

"Cuánto pueden cambiar las cosas de un lugar a otro"

"Se cena incluso a las diez y media de la noche y tú antes de medianoche no sales, no te encontrarás a nadie por ahí, ni siquiera los locales [nocturnos] están abiertos porque realmente abren a la una, a las dos y permanecen abiertos hasta por la mañana", ha relatado la joven.

Para la italiana es realmente increíble "cuánto pueden cambiar las cosas de un lugar a otro", motivo por el que se quedó tan impactada cuando aterrizó en Valencia. Estaba tan acostumbrada al horario de comida de Australia y América que cenar sobre las nueve o diez de la noche fue un choque cultural muy grande.

En cuanto a reacciones, algunos españoles, como la usuaria Sara, han respondido: "En verano en España es de día hasta las 22:30, si sales a las cinco a cenar, te caes redondo del calor que hace en la calle". Claire también ha advertido que en el sur de Italia se come y se cena a una hora parecida a la de España.