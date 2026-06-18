Feijóo achaca su nivel de inglés a la escuela rural y un joven gallego habla por muchos al preguntarle "qué ha hecho" todos estos años

Alberto Núñez Feijóo, como era de esperar, ha dado que hablar por sus declaraciones en El Hormiguero. Acudió al programa este miércoles después de que el martes lo hicieran nada más y nada menos que la pareja estrella Tom Holland y Zendaya.

Se despachó a gusto con Pablo Motos, hablando del Gobierno, los recientes escándalos de corrupción, la inmigración, el número de asesores de los ministros, etc. Fue justo al final de la entrevista cuando el presentador del programa le preguntó por su nivel de inglés.

Fue el inicio de una ola de reacciones: "Mal. No lo toco, ahora con el móvil ya me lo traduce directamente". Lo que ha llevado a críticas ha sido, especialmente, lo que añade después de que Motos le aclare que lo preguntaba por lo importante que es saber el idioma para un cargo como el de Feijóo y, sobre todo, para el de presidente del Gobierno de un país que tanto desea.

"Es una herramienta elemental. Esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema... Y otras ventajas", remató el líder del PP. Esto ha despertado la indignación de muchos, especialmente la del joven gallego Mario, creador de contenido y comunicador en redes sociales (@olaxonmario).

"¿Qué hiciste en toda tu vida?"

"Tío, ¿cómo se puede tener tanta cara para que no te diera la gana en toda tu vida aprender una competencia básica para el trabajo, para el cargo que intentas sustentar, porque fuera una escuela rural?", ha comenzado expresando en el vídeo, que ha empezado a acumular miles de visualizaciones.

Tanto le ha sorprendido que le ha llevado a plantearle a Feijóo una pregunta: "Fuera de esa escuela han pasado años, ¿qué hiciste estudiando en toda tu vida? ¿Está usted culpando a una formación que tuvo hace 57 años después de haber ostentado cargos públicos toda su vida, cargos que requieren dominar esa herramienta comunicativa?".

"Y, además, insinuando que la formación en las escuelas rurales es intrínsecamente peor que en las escuelas urbanas cuando en realidad es intrínsecamente mejor por la ratio mucho más baja que en las escuelas urbanas", ha añadido. De forma irónica, ha señalado que "la cara que tiene este tipo es que es admirable, me quito el sombrero".

Le sorprende que el PP no tenga a nadie "más capacitado que esta persona para apoyar candidato": "¿Cuántos años fue este tipo nuestro presidente? 15 años".