Las tres palabras que Juan Carlos Rivero ha repetido sin parar en el España-Cabo verde hacen saltar a una multitud 

"El perro andaluz". Esas tres palabras, que son el nuevo programa de Manu Sánchez en TVE, se han convertido en un fenómeno en las redes sociales este lunes durante la emisión del España-Cabo Verde, el primer partido de La Roja en el Mundial.

¿La razón? Juan Carlos Rivero ha promocionado ese nuevo espacio de TVE en repetidas ocasiones durante la retransmisión, lo que ha hecho que una multitud de usuarios se hayan lanzado a comentarlo.

Son muchos, además, los que se han acordado de Operación Camarón, la película que Mediaset promocionó miles de veces durante la Eurocopa de 2021 y que se convirtió en objetivo de bromas y burlas.

En la memoria cinco años después

Muchos usuarios todavía tienen en la memoria ahora, cinco años después, la frase exacta que decían José Antonio Luque y Manu Carreño: "Os recuerdo que ya se ha estrenado en los cines de nuestro país: la comedia Operación Camarón. Una producción de Telecinco Cinema que cuenta con la colaboración de Mediaset España en su apoyo de la cultura europea".

"Hemos pasado del mítico trio calavera (Camacho, Morientes y Kiko) y su mítica Operación Camarón Al puto y El Perro Andaluz. España está en completa decadencia", apunta un usuario.

"¿Es el perro andaluz la nueva operación camarón?"

"¿Es el perro andaluz la nueva operación camarón?", pregunta otro. "Un anuncio más de "El perro andaluz" y pierdo la cabeza", asegura otro más. "Qué grande es Juan Carlos Rivero. Habla de Gavi, y a continuación recomienda ver 'El Perro Andaluz'. Enorme", ironiza otro más.

En 2021, la promoción de Mediaset dio sus frutos: el estreno de la comedia 'Operación Camarón' en Telecinco se convirtió en la película más vista de la temporada de forma indiscutible. El largometraje dio una inesperada alegría en tiempos de sequía en el canal de Mediaset y arrasó rozando el 20% de share y superando los 2,5 millones de espectadores de media.