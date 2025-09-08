Miguel Ángel Revilla tiene un nítido recado para Feijóo que no va a hacer gracia en Génova 13 

Miguel Ángel Revilla ha hablado de la actualidad política de España que pasa, como no puede ser de otra forma, por la polarización y los insultos de la oposición al presidente del Gobierno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido en las últimas horas al compartir un vídeo en sus redes sociales donde se le puede ver subido a un karaoke y cantando el famoso tema Mi limón, mi limonero, de Henry Stephen.

En las imágenes, en las que Feijóo canta junto a una mujer y otro hombre sin identificar, se puede ver cómo el popular añade un texto que es la clave de la polémica: "Me gusta la fruta".

Una frase que puso de moda Isabel Díaz Ayuso con la que justificó un posible insulto al presidente del Gobierno —concretamente "hijo de puta"— durante un pleno de la Asamblea de Madrid, en noviembre de 2023.

Sobre esto ha hablado Revilla en Mañaneros, el programa de Javier Ruiz en TVE, donde ha criticado la actitud de la oposición. De Feijóo, al que conoce bien por su etapa como presidente autonómico, ha afirmado que está "en una pugna equivocada".

"Le están orientando mal. Él está en la estrategia, viendo que Vox con dos palabras, no a los inmigrantes y no a todo lo que se mueva, en esa confrontación que tiene con Vox quiere no quedarse atrás de crítica feroz al Gobierno de Sánchez", ha dicho Revilla.

Para el expresidente de Cantabria, Feijóo "esta llegando a los mismos niveles de Vox" por lo que el electorado que esté "por el insulto y la descalificación" va a quedarse con el partido de Abascal y no con el PP.

Para Revilla, si esto continúa así, a lo mejor dentro de unos meses, puede que el PSOE recupere votos porque el voto de la derecha se va a dividir entre PP y Vox. O donde llegado el caso tendrá que haber un Gobierno conjunto entre la derecha y la extrema derecha donde "las exigencias van a ser enormes y donde vamos a entrar en un Gobierno ultra donde no habrá diferenciación entre PP y Vox y eso puede espantar a mucha gente entre los que yo me encuentro".