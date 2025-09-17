Miguel Rellán dice lo que piensa de España y lo que piensan de ella los extranjeros

El actor Miguel Rellán ha dejado muy clara su postura cuando le han preguntado sobre cómo ve a España actualmente y ha dejado una curiosa respuesta, que no deja de estar dentro de lo que ha ido diciendo en anteriores ocasiones.

En una entrevista concedida en Cinerama, con motivo del estreno de la película El Cautivo (de Alejandro Amenábar), ha respondido que le parece "un país detestable, cada día más maleducado, empezando por los políticos, totalmente fanáticos".

"Lo único que interesa es el fútbol y las terrazas", ha añadido. Sin embargo, también ve el otro lado de la moneda: "De pronto otro día es un país fantástico, donde la gente madruga para levantar el bar, empezar a hacer tortilla a las cuatro y media de la mañana, o los pescadores al gran sol".

Siendo irónico, no se ha olvidado de que también "funcionan los trenes a pesar de todos los pesares". Justo al final ha recordado lo que le dicen algunos de sus amigos extranjeros sobre España: "Tengo amigos guiris que dicen que 'os estáis quejando continuamente, es un país maravilloso'".

Ha rematado levantando el dedo y afirmando que "no estamos tan mal". De los casi 140 comentarios que han surgido por sus afirmaciones, muchos se han puesto de acuerdo en sus réplicas: "Hablar siendo rico y no tener preocupaciones financieras te hace ver las cosas más fáciles. España es un país increíble, pero como soy joven te diré que no, no está bien, no nos quejamos por gusto".

Parte de los comentarios también le han dado la razón. "Normal que piense así, Miguel Rellán es una persona inteligente y con una moral fuerte, que ve más allá, no se queda en el fanatismo y la moda de ser A o B, pase lo que pase, algo que mucha gente ha perdido", ha opinado el usuario @Félix_BV.