Miguel Ríos se planta delante de la Puerta del Sol y dice, sin nombrarla, todo esto de Ayuso

Miguel Ríos ha estado en directo en Mañaneros 360 junto a Javier Ruiz para hablar de todo lo ocurrido con la participación de un equipo de Israel en La Vuelta que acabó con la suspensión de gran parte de la carrera a su llegada a Madrid.

"Estamos en el centro del negacionismo planetario", ha dicho el cantante, que ha entrado en directo desde la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

"Haciendo un poco de ciudadanía. Estamos intentando hacer notar este desastre universal que está cayendo. Este genocidio. Es bonito lo que está pasando hoy y lo que pasó ayer, que la gente salga a la calle a protestar contra un genocidio y con una sin razón absoluta", ha dicho desde Madrid.

Sobre si este es el nuevo "No a la Guerra", el cantante ha dicho que sí y ha afirmado que no entiende por qué la población se revolvió contra la guerra de Irak y ahora cuesta tanto hacerlo por Palestina.

"La política actual nos tiene adormecidos pero creo que estamos despertando. Los gobiernos tienen que hacer mucho más, tienen que romper relaciones con Israel mientras siga siendo un estado sionista", ha defendido Ríos.

El presentador le ha preguntado, además, por Eurovisión y la participación de Israel, sobre esto ha dicho el artista que no debería participar "en nada" hasta que no reparen el daño que están haciendo.

Miguel Ríos se encontraba en la Puerta del Sol con otras personas y no ha dudado en acordarse de Isabel Díaz Ayuso y de sus palabras criticando las protestas y al Gobierno de Pedro Sánchez por sus críticas a Israel.

"No sé quién está más. como es todo el día estará mucha gente que vendrá más tarde viniendo a esta plaza donde además está el centro del negacionismo planetario. Estamos en frente de la casa de una señora que niega la realidad, que niega que hay un Holocausto demencial y que lo vemos a la hora de comer todos los días. Vosotros los contáis muy bien".