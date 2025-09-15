Uno de los medios deportivos más importantes del mundo define lo ocurrido en La Vuelta con una palabra demoledora

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España.

La Vuelta a España de 2025 será recordada para siempre tanto dentro como fuera del país. La prensa extranjera ha llevado a portada las protestas por la participación de un equipo de Israel en la competición, que obligaron a detener la carrera antes de que finalizase.

El diario L'Equipe, la biblia del periodismo deportivo y quizá el medio deportivo más importante del mundo, ha usado la palabra "inédito" para definir lo que se ha vivido en La Vuelta tanto este domingo como en los días anteriores.

"Ganó oficialmente su primera Vuelta, sin embargo, no hubo ganador de etapa, ya que se interrumpió a 60 km de la meta debido a una nueva manifestación pro-palestina", dice L'Equipe sobre la victoria del danés Jonas Vingeggard.

La forma de finalizar la Vuelta es reseñado por el diario francés como "algo inédito en la historia de las grandes vueltas". "Cargas policiales, balas de goma, barreras transformadas en instrumentos de violencia, el centro de Madrid se derrumbó como el final de esta frenética Vuelta a España 2025. La Vuelta a España terminó de la peor manera posible, sin final", describe.

En otra publicación, el diario francés se hizo eco de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las protestas en La Vuelta que empezaron a producirse el pasado 27 de agosto en Figueres.

"España brilla como ejemplo y con orgullo. Da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Nos ponemos de acuerdo en una causa justa, como son los derechos humanos. ¡Viva el pueblo español!", dijo Sánchez ante los asistentes, entre vítores, aplausos y banderas palestinas en un acto celebrado este domingo en Málaga.