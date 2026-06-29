Preguntan a Sandra Golpe por su voto en las últimas elecciones y acaba contando a quién votó de joven: "Fui una irresponsable"
La periodista también ha hecho una reivindicación sobre la importancia de ir a votar.
La presentadora de Antena 3 Noticias Sandra Golpe ha sido entrevistada en el canal Act2ality y, tal y como es habitual en estas conversaciones, ha sido preguntada por el partido político al que votó en las últimas elecciones generales .
"Yo no suelo votar. No es que esté en contra porque esto también genera haters y cosas feas, pero una vez ya dije que no votaba porque en la posición en la que yo estaba tengo que informar de la forma más neutra posible", ha justificado su opinión la periodista, que uno de los rostros más mediáticos de la televisión.
Golpe ha querido hacer la siguiente comparación para terminar de argumentar su opinión: "A mí me sale que igual que vas al psicólogo y él te intenta ayudar, pero sin salir contigo a tomarse una caña, solo lo hace ayudándote profesionalmente desde su posición de psicóloga. Yo esa distancia la llevo a mi día a día".
La periodista ha añadido que ella no tiene por costumbre "hablar con políticos, quedar a comer o a cenar". "Cada uno tiene sus métodos y yo tengo los míos, entonces yo no me siento bien yendo a votar y depositando mi voto por un partido porque luego me siento un poco deshonesta. Es algo mío que es un toc y que es una cosa que tengo que trabajar, pero cuando deje de dirigir el informativo volveré a votar", ha añadido.
Sobre sus votos en el pasado, Golpe ha afirmado que en el pasado no se ha sentido "muy identificada" con ninguna formación: "Cuando sigues a los políticos y a sus partidos durante un largo plazo y ves mítines y tienes que cubrir las cosas acabas por perder la inocencia y te vuelves una escéptica. Entonces al ir a votar te acuerdas de las cosas de unos y de otros".
En ese momento la periodista hasta ha destacado que votó al Partido Romántico "por el nombre del partido y por el derecho a votar".
Por ello, de nuevo ha insistido en que mientras dirija el informativo prefiere "ver los toros desde la barrera", aunque matizó que eso no significa que no tenga sus ideas y su criterio: "Tú sabes quién hace una cosa bien y una cosa mal".
Finalmente, ha acabado haciendo un alegato para que la gente vote: "Yo no quiero decir que eso sea lo bueno porque la gente tiene que ejercer su derecho al voto y estamos viviendo tiempos oscuros, de mucha polarización y con toda la corrupción que hay nuestro alrededor hay mucha desafección, y esto es muy peligroso para las democracias. Hay que animar a que la gente ejerza su derecho a voto".
"Yo lo cuento desde mi puesto de trabajo, que es el de dirigir un informativo en el que tengo que mostrar todas las opiniones y que por eso me sentía incómoda posicionándome yo, pero lo normal no es eso y hay que ir a votar", ha rematado.
Además, ha sido preguntada por eso voto al Partido Romántico y ella ha explicado que fue cuando era "joven". "Estaba en la comunidad de Madrid y no sé de qué iba, fui una irresponsable. La gente tiene que votar por lo que considera que es lo mejor desde su punto de vista para su país", ha sentenciado. Este partido se presentó para las generales de 2004, logrando 1500 votos.