'Sin aterrizaje de emergencia': el efecto turismo aéreo amenaza con más subidas de alquiler hasta 2031

La complicada travesía que afrontan buena parte de los españoles que han visto cómo el precio de su renta de alquiler se ha disparado en los últimos años parece que, además, de malas perspectivas también estará acompañado de algunas turbulencias adicionales. En un contexto en el que fenómenos como el turismo de masas, marcado por la expansión sin control de los alquileres de temporada y las viviendas turísticas, continúan haciendo mella en el mercado tradicional; otro efecto vinculado a ese ámbito sobrevuela como una amenaza en forma de subidas de 217 euros a lo largo del próximo lustro.

Son los resultados de un nuevo estudio, a escala europea, que ha sido publicado este lunes. Concretamente, un informe encargado por la organización de corte ecologista organización ecologista Transport & Environment (T&E), cuyos resultados sitúan a España como uno de los países que se verá más afectado por el impacto del bautizado como efecto turismo aéreo.

En un momento en el que sigue persistiendo en nuestro país el debate sobre la necesidad de las ampliaciones de los grandes aeropuertos, del capitolino Adolfo-Suárez-Madrid Barajas al de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, dicho estudio advierte sobre subidas importantes y prolongadas en el tiempo que se suman a la ya complicada situación actual.

España, en el 'top 5' de países más afectados, destina 12.900 millones a ampliar aeropuertos

El trabajo, realizado por el think tank británico New Economics Foundation (NEF), tiene como principal conclusión que el aumento de las llegadas turísticas por avión presiona al alza los precios de la vivienda. En este sentido, ese factor acaba trasladándose también al mercado de alquiler, donde aquellas economías con fuerte dependencia del turismo acaban viéndose más afectadas.

"Este estudio demuestra que no podemos separar las protestas contra el turismo sobre el terreno del aumento de vuelos que sobrevuelan la zona. Intentar gestionar la masificación turística mientras se amplían los aeropuertos de Dublín, Barcelona o Lisboa es una batalla perdida", desgrana Denise Auclair, directora de la campaña Travel Smart de T&E.

"Si los gobiernos se toman en serio la protección de la vivienda asequible y el cumplimiento de los objetivos climáticos, deben detener de inmediato la ampliación de los aeropuertos y reconsiderar las estrategias de conectividad turística y de transporte", subraya Auclair.

En este sentido, en el informe se destacan varias inversiones europeas que culminarán con infraestructuras capaces de aglutinar aún más pasajeros. Son los casos del aeropuerto de Atenas, donde se inyectó 1.300 millones para aumentar en un 25% el volumen anual de viajeros. Tiene su reflejo en la capital portuguesa, puesto que en su homólogo lisboeta también se amplían las terminales.

Pero los proyectos que sobresalen en el informe son españoles, a razón de los 12.900 millones que se destinan actualmente en España a la ampliación de aeropuertos, con El Prat y Barajas como iniciativas estrella. Se traduce también en que España sea el país que ocupe el segundo puesto en este listado de mayores subidas en el precio del alquiler, relacionadas con el aumento del tráfico aéreo. Unos incrementos que, además, afectan en mayor medida a los hogares de bajos ingresos que ya deben capear la realidad de que sus salarios no han crecido en igual proporción que la carestía en el coste de la vida.

Irlanda: +250€. España: +217. Portugal: +180€. Grecia: +160€. Italia: +130€.

¿Qué se puede hacer para luchar contra este efecto turismo aéreo?

El propio informe estable también una serie de recomendaciones en su apartado de conclusiones, en lo relativo a tratar de paliar esta situación o plantarle cara desde las instituciones y las administraciones con la petición expresa de que sean incluidas en la próxima Estrategia de Turismo Sostenible comunitaria. Por ejemplo, los expertos llaman a "realizar una revisión crítica de los impactos de las llegadas de turistas aéreos internacionales en Europa, considerando los efectos en áreas vitales como la vivienda".

Pero también se expone la necesidad de actuar respecto al volumen de viajeros registrado. Y eso pasa por dar marcha atrás a los proyectos multimillonarios ya en curso: "Reducir las llegadas aéreas internacionales en las regiones que se acercan a la saturación turística, lo que incluye poner fin a los planes de expansión de los aeropuertos".

En otro plano, hay otro tipo de estrategias que ya han tenido calado en ejemplo como el español. Entre estas está la de "reconsiderar las estrategias para el turismo y la conectividad del transporte, como priorizar el transporte con bajas emisiones de carbono, como el ferrocarril".

Sin embargo, el estudio también apunta a la necesidad de "mejorar los salarios de los trabajadores para apoyar la creación de valor equitativo". Por un claro y expreso motivo detectado en el propio trabajo y que desmonta uno de los argumentos que más se esgrime para defender la ampliación de este tipo de infraestructuras. No hay una relación directa entre aumento de salarios de trabajadores del sector turístico o servicios y que haya un mayor número de turistas. Es más, sí la hay a la inversa. Pueden ver precarizado aún más su nivel de vida.

"Se han creado empleos, pero los bajos salarios que ofrecen no compensan el aumento del costo"

"Con frecuencia, cuando se expanden los aeropuertos, se prometen a las comunidades locales grandes beneficios económicos, pero los datos que observamos ponen en tela de juicio esta premisa. Se han creado empleos, pero los bajos salarios que ofrecen no compensan el aumento del costo de la vivienda, la saturación de las infraestructuras y la creciente contaminación", expone el doctor Alex Chapman, director de Política Económica de la New Economics Foundation.

El experto también tiene muy claro que sí hay una interdependencia entre la acumulación de propiedades y este fenómeno que entronca con el turismo de masas. "Estos impactos también perjudican a la economía en general. Nuestro análisis muestra que la inversión en negocios no turísticos disminuye, ya que los inversores optan por acumular propiedades. Esto deja a los trabajadores atrapados por el alto costo de la vivienda, sin poder acceder a mejores empleos ni invertir en su desarrollo profesional", desarrolla.