Bad Bunny deja sin palabras con la canción "exclusiva" que ha cantado en Londres junto a Gorillaz

Aunque su casi residencia de 10 días en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, Bad Bunny continúa con su gira europea y, como es de esperar para sus fans, cada noche esperan expectantes qué canción exclusiva habrá o qué artista invitado se subirá al techo de La Casita a cantar con el boricua.

A lo largo de su paso por España pudimos ver cómo se subían a colaborar con él nombres como Young Miko, Myke Towers o el canario Quevedo, que fue la gran sorpresa de la última noche del puertorriqueño en España. Pero los asistentes al segundo concierto de Bad Bunny como parte de su gira Debí tirar más fotos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres seguramente no esperaban que iban a escuchar a Damon Albarn. Además, desde el escenario principal.

La icónica banda virtual Gorillaz, fundada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, fue el artista invitado de este recital para el que el puertorriqueño recuperó la colaboración que ya hizo con ellos en 2023, Tormenta, parte del disco del conjunto británico Cracker Island.

"London, ustedes han sido un público muy especial. Estas dos noches han sido muy bonitas y por eso quiero que sea más especial aún. Esta canción yo quiero que la sientan en el corazón y la canten, y que le den la bienvenida a esta, nuestra casa, pero es su casa, a la legendaria Gorillaz", dijo antes de que Albarn y Hewlett se subieran al escenario con piano y percusión a interpretar esta colaboración.

Sin embargo, aunque esto pudo sorprender a muchos por la mezcla de géneros que propuso entonces la banda de Damon Albarn, la verdadera sorpresa vino cuando empezaron a sonar los acordes de la icónica Clint Eastwood, una de las canciones más reconocidas de la banda.

De hecho, el grupo se atrevió a hacer una nueva versión junto al puertorriqueño, al que dejaron introducir unos nuevos versos en español tras uno de los estribillos. Entre sus versos, el Conejo Malo dice que "no es una película, es un documental" y agradece a "los que en 2014 regaron sus versos, ahora ya nadie le puede apagar".