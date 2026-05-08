Movistar lanza un comunicado a todos sus clientes: cuidado con "el fraude del router"

Movistar ha lanzado un aviso a sus clientes para que extremen las precauciones y no caigan en el que denominan "fraude del router", una estafa telefónica en la que es fácil picar si no se tiene cuidado.

"Dentro de los diferentes tipos de vishing, el fraude del 'cambio de router, o cambio a tecnología FTTR' es una estafa telefónica en la que los estafadores suplantan la identidad de Movistar para engañarte y cambiarte de operador", explica Movistar en una comunicación a sus clientes.

Según señala la empresa, todo empieza con una llamada en la que los delincuentes se hacen pasar por Movistar, a veces desde un número terminado en 1004, e informan de un cambio de router con tecnología FTTR.

Buscan un cambio de operador

"Durante la llamada, te piden que aceptes la propuesta mediante una grabación dando tu consentimiento", advierte Movistar, que señala que lo que buscan los malhechores es, "aprovechando la confianza de facilitarte todos tus datos, lograr que aceptes un cambio de operador".

"Para que todo sea creíble, en ocasiones, utilizan numeraciones del plan nacional fija/móvil cuyos últimos 4 dígitos son el 1004", insiste la compañía.

En su aviso, Movistar destaca que ellos jamás informan por llamada de cambios de condiciones, ya que es algo que siempre hacen por escrito. Por eso, recomiendan que, ante una llamada sospechosa, el cliente cuelgue y les llame al 1004.

Una estafa de ingeniería social

El Instituto Nacional de Ciberseguridad señala que "el vishing es un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima".

El mismo organismo pone ejemplos de excusas utilizadas en las llamadas fraudulentas: