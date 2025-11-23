Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muchos se fijan en lo que dice el exjuez Baltasar Garzón en la manifestación por el fallo contra el Fiscal General
Andrea Cadenas de Llano Sosa

"Es una manifestación solidaria, espontánea, en la que hay mucha gente indignada..."

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (d) y su pareja, la exministra de Justicia, Dolores Delgado (i) asisten a la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/Daniel González
El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (d) y su pareja, la exministra de Justicia, Dolores Delgado (i) asisten a la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/Daniel GonzálezEFE

Este domingo ha tenido lugar una manifestación multitudinaria frente al Tribunal Supremo (TS) donde centenares de personas se han reunido para protestar por el fallo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, donde han acudido diversas personalidades del ámbito de la justicia, como es el caso del exmagistrado Baltasar Garzón. 

"Es una manifestación solidaria, espontánea, en la que hay mucha gente indignada. (...) Quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo comprensible, y en este caso no lo es", ha asegurado Garzón, quien fue magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional entre los años 1988 y 2012. 

La entrevista al exmagistrado, realizada por el Canal 24 horas de RTVE, ha sido compartida en 'X' (antes conocido como Twitter) por @maria_latutus, quien ha querido hacer eco de las palabras del exjuez, presente en la protesta. La publicación lleva ya más de 6.000 visualizaciones

No ha sido la única protesta en defensa del fiscal general. En Asturias, cientos de personas an protestado coreando frases como 'Na xustiza non ao golpe de estado', 'Tribunal Supremo dimisión', 'Se é fascista, non é xustiza', 'Renovación do poder xudicial' y 'Álvaro, amigo, Santiago está contigo' frente a la Praza do Obradoiro. También se han manifestado en A Coruña. 

