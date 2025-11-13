Muchos se llevan las manos a la cabeza por lo que dice Ayuso sobre Rosalía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho que muchos se lleven las manos a la cabeza por un comentario que ha hecho sobre la cantante catalana Rosalía, durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.

Estas últimas semanas Rosalía ha estado en boca de todos después de lanzar su último disco, Lux, que ha maravillado a la crítica y ha generado miles y miles de reacciones de usuarios en las redes sociales e incluso figuras del mundo de la música, cultura y política.

Hasta Ayuso la ha mencionado, pero no como muchos han hecho hasta ahora, sino de una forma que pocos esperarían. "En definitiva, cuando se compara la situación con Venezuela dicen que es exagerado, porque hay muchos ciudadanos que aún viven al margen hasta que te toca de cerca", ha pronunciado ayuso.

"Como autónomo, como persona molesta para el Gobierno, o como medio de comunicación o funcionario independiente. Cuando te toca de cerca, sí que se está en Venezuela. Cuando se mira para otro lado, se está en la antesala de Venezuela, y en cuanto combates de frente al proyecto autoritario de Sánchez, estás en la plena Venezuela", ha añadido.

Y atención porque aquí llega justo la comparación: "Lo han hecho con Rosalía, lo han hecho con Carlos Sobera y lo han hecho hasta con Rafa Nadal". Ha sido precisamente que haya añadido a la cantante en el mismo saco de "gente molesta para el Gobierno" lo que ha hecho a muchos discrepar absolutamente.

"Es tan molesta que inicia la promoción en RTVE"

Las reacciones han empezado a surgir y algunos, como el usuario @pasanospoco, ha recordado las palabras del propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre Rosalía: "Has colocado a España en la cima de la música mundial".

"Rosalía es tan molesta que ha iniciado la promoción gratuita de su último disco en prime time en RTVE y luego ha sido promocionada en redes sociales por el presidente del Gobierno", responden.