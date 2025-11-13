Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pedro Sánchez escucha lo nuevo de Rosalía y dice que es la primera vez que hace esto con un disco
Es revelador.

Juan De Codina
Fotomontaje de Pedro Sánchez y Rosalía.
Fotomontaje de Pedro Sánchez y Rosalía.Getty Images

Rosalía está en boca de todos. El nuevo disco de la cantante catalana, Lux, ha llegado a oídos hasta del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado este jueves 13 de noviembre los estudios de Radio Nacional de España para atender una entrevista en Radio 3.

Son muchos las figuras que han reaccionado a la nueva música de Rosalía, desde sus propios seguidores en redes sociales, hasta grandes personalidades del mundo de la cultura, de la música e incluso de la política. Sin embargo, lo que ha dicho Sánchez lleva un matiz porque asegura que ha hecho con Lux lo que no ha hecho con ningún otro disco.

"Pues me ha parecido una maravilla", ha confesado Sánchez durante la entrevista en el citado programa. De hecho, ha recordado alguna que otra vez que en Radio 3 han comentado que, por lo habitual, no se escuchan todas las canciones.

"Algunas veces habéis comentado en los programas que os he escuchado, que ahora, en los discos, no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos o tres, lo que te dé tiempo", ha contado.

Sin embargo, Lux le ha hecho actuar de otra manera. "En este tengo que deciros que lo he escuchado del tirón", ha revelado el presidente del Gobierno.

"Has colocado a España en la cima de la música mundial"

Es la segunda vez que hace pública su admiración por la cantante catalana. El pasado 9 noviembre, tras el lanzamiento del disco, le dedicó un mensaje a través de su perfil oficial de X—antes Twitter—.

"¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de 'LUX'! Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer (8 de noviembre) la tercera artista más escuchada de toda la plataforma", escribió Sánchez.

