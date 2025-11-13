Ayuso, a Vox sobre los inmigrantes:  "Alguien tendrá que limpiar en sus casas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido ante Vox que lo "malo" sería tener un "efecto expulsión" en migración y ha cifrado en un 7% el impacto de la misma sobre el mercado inmobiliario.

Ha sido en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en materia de vivienda en la que ha afirmado que este sector es "un premio para los de fuera" y un "castigo para los de dentro".

En cambio Ayuso ha reivindicado la llegada de una inmigración "vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden y las fronteras". "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", ha planteado Díaz Ayuso.

La presidenta ha cargado contra Vox por haber tumbado en el pasado mandato en el Ayuntamiento de Madrid la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y varios desarrollos urbanísticos junto "al PSOE y al resto de la izquierda". Un hecho que ha vinculado también con la moción de censura articulada en el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino en el que se sumaron PSOE, BCM en Común y un edil de Vox que abandonó el partido para derrocar al alcalde del PP.

Vox, en cambio, ha afirmado que la visión de un Madrid donde caben "todos los acentos" es "cosmopaleta y cutre" y que la presidenta tiene "la cabeza en Miami antes que en Alcorcón". Ante ello, Ayuso le ha afeado que pretenda "ofender a los hispanos" al hablar "de manera despectiva de Miami".

En este punto, la jefa del Ejecutivo autonómico ha remarcado que el impacto de la inmigración en el sector inmobiliario de Madrid es del 7%, es decir, que el 93% de las operaciones son de españoles y ha afirmado que si el precio de la vivienda sigue creciendo es porque se crece en población mientras "no se construye suficiente vivienda" y "los salarios no crecen" porque la economía española actualmente está marcada por "el socialismo".

Así, ha reprochado a Vox que "reparta las culpas" entre el Gobierno regional y central, causando, a su parecer, que se "exima" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de lo que ocurre" en España".

"Nosotros estamos poniendo en marcha en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, desde el Partido Popular, 32 nuevos desarrollos urbanísticos, 280.000 nuevas viviendas. Construimos el 53% de la vivienda protegida en España. Y los ciudadanos, donde van, es donde hay oportunidades, evidentemente", ha sacado pecho.

Vox carga contra la política de la Comunidad de Madrid

En cambio, Isabel Pérez Moñino ha preguntado "dónde están las 25.000 viviendas que debe a los madrileños" y ha afirmado que su formación lo que hace es "defender los barrios".

"Ni el patio trasero de los multimillonarios de medio mundo ni medio mundo hacinado en pisos patera, que no es más que el preámbulo del chabolismo en nuestra región", ha advertido.

A renglón seguido, ha asegurado que tanto el PP como la izquierda "traiciona a los barrios" y que a su población esto "no se les olvida". "Espero que al menos ustedes hayan disfrutado en sus flotillas por el Mediterráneo retransmitidas a través de Instagram. Porque les va a salir muy caro haber traicionado a tanta gente durante tanto tiempo", ha rematado.