A Anabel Alonso le bastan dos palabras para sentenciar todo lo que ha hecho Feijóo en las últimas horas

La actriz Anabel Alonso ha entrado a valorar todo lo que ha hecho el PP en los últimos días con su líder, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza con una respuesta breve y muy concisa a través de su cuenta de X.

A última hora de este miércoles, el Partido Popular difundió un bulo sobre una supuesta conversación que mantuvo este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León.

En una grabación sobre momentos antes de la reunión, ambos mantienen una conversación distendida sobre la temperatura en la sala y sobre si debería estar o no la calefacción. "¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción", afirmó la ministra, mientras el representante estadounidense le contaba que también es friolero.

Al final del vídeo se escucha la frase que pronunció Robles y que ha dado pie al bulo: "No, no. Yo estoy cómoda... Lo que pasa que a veces aquí...". Para el PP, ese "yo estoy cómoda" lo han interpretado como "yo estoy con Trump".

Además, Feijóo ya defendió a Trump en su cuenta de X frente al Gobierno de Sánchez: "A Pedro Sánchez, si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un 'régimen odioso', según sus propias palabras".

"Mi compromiso. Hay demasiado en juego. Por intentar ganar unos votos dentro no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra posición en el mundo. España volverá a ocupar su sitio. En Europa, en la OTAN y en todas partes. Y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos", remató el presidente del PP.

Las críticas a Feijóo

Ante estas palabras y esta nula defensa de la respuesta que ha dado Sánchez al conflicto en Irán se han vertido muchos comentarios en redes sociales, criticando la postura de Feijóo por no defender a España ante otro país.

Una respuesta que tuvo mucho éxito es la de Mario Entrialgo, que afirmó en su perfil de X lo siguiente: "Si Feijóo fuera presidente de Dinamarca, Groenlandia sería ahora mismo estadounidense".

La actriz Anabel Alonso, que ha visto este tuit, no ha dudado en contestar de forma muy tajante señalando que si fuera presidente de Dinamarca vendería a Estados Unidos hasta el propio país nórdico. "Y Dinamarca", ha asegurado la actriz.