La mujer que necesitó 960 intentos para sacarse el carné de conducir vuelve a hacerse viral

Dicen que quien la sigue la persigue, pero... ¿cuántos intentos necesita una persona para sacarse el carné de conducir? Para la mayoría de nosotros, sin tener en cuenta la parte teórica, la respuesta es probablemente una o dos. Pero para Cha Sa-soon, una mujer de 80 años que vive en Corea del Sur, la respuesta es un poco más elevada, casi de récord: 960 intentos.

Sí, después de intentarlo una y otra vez, Cha Sa-soon finalmente consiguió aprobar el examen de conducir después de no darse por vencida durante 17 años. Porque la 'Abuela Cha Sa-soon', como la conoce todo el país desde hace tiempo, decidió en 2005 que iba a sacarse el permiso. Lo que no imaginaría es que tardaría casi dos décadas y que la suya se convertiría en un verdadero ejemplo de determinación y perseverancia.

Los tres primeros años, la señora Cha se presentó al examen de conducir una vez al día, cinco días a la semana. A medida que el número de suspensos crecía, la frecuencia con la que lo intentaba se redujo notablemente: aproximadamente dos veces por semana, según cuenta una crónica publicada por The New York Times en 2010, fecha en la que se informó por primera vez de esta aventura.

Cha Sa-soon se convirtió desde entonces en una celebridad en su país y, ahora también, en Internet. Sobre todo, después de que los usuarios de Reddit hayan recuperado su hazaña, doce años después de conseguirla. "No tuvimos el valor de decirle que renunciara porque seguía apareciendo, pero cuando al fin obtuvo su licencia, la aplaudimos y le regalamos flores", explicaba Park Su-yeon, una de las instructoras de la autoescuela coreana a la que acudió la octogenaria, a The New York Times hace una década.

La señora Cha siempre había envidiado a la gente que sabía conducir, pero no fue hasta los 60 años cuando se decidió a intentarlo. "Aquí, si pierdes el autobús, tienes que esperar otras dos horas. ¡Háblame de frustración!", contaba la protagonista de esta historia a la que Hyundai le dedicó un anuncio y le regaló un vehículo de su catálogo.

Hace poco más de una semana, el programa Aruseros de LaSexta recuperaba este anuncio del principal fabricante de vehículos de Corea del Sur para comentar una noticia de 2010. "Para sacarse el teórico tardó 860 intentos", informaba Alfonso Arús a los comentaristas del espacio de humor y actualidad, que no dudaron en cuestionar su forma de coger el volante o la posición de su asiento.

El Guinness World Records recordó hace dos años la hazaña de la señora Cha con la publicación de un tuit en el que, además, informaban que la mujer se había convertido en la persona que "más exámenes de conducir había hecho en el mundo". Junto al anuncio, un cálculo: el coste estimado de todas las pruebas es de unos 4.200 dólares.