Muy pocos han descrito a Sánchez en España como lo ha hecho 'The Economist': va a escocer a más de uno

El prestigioso semanario económico británico The Economist ha publicado un artículo sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que hablan de él en unos términos que van a sorprender a más de uno.

El citado medio, en el titular de la noticia, invita a sus lectores a conocer al "líder de la resistencia anti-Trump de Europa". "Para el líder español, Pedro Sánchez, oponerse a Trump es una tarea solitaria", aseguran.

El semanario económico habla de "la soledad" de Sánchez y pone de ejemplo "su exclusión de la cumbre de la Casa Blanca sobre Ucrania el 18 de agosto". "España es un país antiguo y orgulloso, y la cuarta economía más grande de la Unión Europea (UE). Aspira a ser un puente entre Europa Occidental y el mundo en desarrollo, con vínculos históricos e idiomáticos con decenas de naciones", ha detallado.

Desde The Economist destacan que la ausencia de España y la presencia de países como Finlandia se debe a una razón, "a Trump le desagrada el señor Sánchez". "Sánchez, jefe de un gobierno liderado por socialistas, ha optado por defender los valores europeos confrontando a Trump", ha añadido.

El medio británico ha destacado que el líder del Ejecutivo español ha instado a Bruselas a "luchar contra los aranceles comerciales" de la Administración norteamericana. "En enero, Sánchez declaró ante el Foro Económico Mundial de Davos que las poderosas plataformas estadounidenses de redes sociales y los multimillonarios tecnológicos ponen en peligro la democracia", ha recuperado.

Otro de los ejemplos que ha recordado ha sido el rechazo de España a gastarse el 5% de su PIB en defensa. "Resulta revelador que todo este activismo no haya aumentado la influencia de Sánchez en las capitales europeas, aunque sus posturas suelen coincidir con la opinión pública", ha destacado.

"La apertura española al mundo es admirable. Sánchez respalda un acuerdo comercial de la UE con el bloque de países latinoamericanos del Mercosur, estancado desde hace tiempo. Con razón, lo considera una forma de demostrar que la cooperación global aún es posible. La cruzada de Sánchez se encuentra en su punto más débil cuando sus motivos parecen estrictamente nacionales y egoístas", ha apuntado The Economist, antes de decir que "su desprecio por el trumpismo es sincero".

"Incluso voces aliadas en Madrid coinciden en que también está virando a la izquierda para reforzar su coalición. Por poner un ejemplo, su lucha por la OTAN refleja debilidad política: sus socios de extrema izquierda se niegan a gastar más en defensa", ha indicado.

The Economist ha terminado el artículo, asegurando que "España tiene todo el derecho a desafiar a Trump y a defender el multilateralismo". "Pero plantar cara a los agresores requiere la formación de coaliciones, incluso entre partidos. La resistencia, por sí sola, es lamentablemente inútil", ha sentenciado.