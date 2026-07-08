Nacho Abad da su versión sobre la salida de Marta Nebot de 'En boca de todos': "No quiero compartir plató con alguien que se avergüenza de estar aquí"

Nacho Abad ha salido al paso de las declaraciones realizadas por Marta Nebot tras anunciar que la habían despedido de En boca de todos. La periodista dejó entrever en un comunicado que su desvinculación del programa podía estar relacionada con sus opiniones y su posicionamiento ideológica.

Horas más tarde, el presentador del programa de Cuatro ha desmentido este extremo. Y lo ha hecho tras leer el mensaje de Nebot donde explicaba las razones de su despido. Según Abad, la decisión no estuvo motivada por cuestiones ideológicas.

Cabe recordar que la ya excolaboradora de En boca de todos aseguró que el programa de Cuatro decidió prescindir de sus palabras: "Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo".

"Querida Marta, en este programa nos gusta el pluralismo, nos gusta el debate contradictorio y damos voz a todas las ideologías, a todos los colores. Les pongo un ejemplo, desde Pablo Fernández a Santiago Abascal, unos en las antípodas ideológicas de otros", apuntó el presentador.

Nacho Abad ha ido más allá, asegurado que la diversidad de opiniones "es justamente lo que enriquece el debate, ese debate que se basa en el pluralismo político que sostiene el estado democrático". "No censuramos a nadie por sus ideas", ha reiterado.

"En otros sitios no se llama a nadie"

En esta línea, el periodista afirmó que "jamás hemos hecho y jamás lo vamos a hacer": "No es tu caso y lo sabes porque cuando decidimos suspender nuestra colaboración mutua laboral, te llamamos para darte explicaciones".

"En otros sitios no se llama a nadie a nadie, nosotros nos comportamos con educación y con elegancia y te llamamos en media hora de conversación", reveló Nacho Abad. Por último, el presentador expuso la verdadera razón de la salida de Nebot.

Y lo hizo recuperando un momento emitido el pasado 26 de junio. En un momento del programa, Nebot afirmó que, si algo le daba vergüenza, era estar allí. Esa frase fue posteriormente utilizada por Andrea Levy para cuestionar su continuidad en el programa.

A partir de ese episodio, el conductor de En boca de todos consideró que resultaba contradictorio seguir formando parte de un espacio del que, según interpretó, la colaboradora decía sentirse avergonzada.

"Marta, estarás conmigo en que estar en este programa que te da vergüenza es incoherente. En boca de todos lo forma un equipo en el que la máxima es el respeto, el compañerismo, la pluralidad, y yo no quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí. No hay más, lo demás es mentir", sentenció el presentador.