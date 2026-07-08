Pepe Álvarez (UGT) sentencia tras lo que dice Feijóo del absentismo laboral: "Quizá mejor que no nos llame, como hizo Rajoy"

El secretario general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se ha pronunciado tras las polémicas palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y el absentismo, que han generado cientos y cientos de reacciones en redes sociales.

Para el líder de la oposición, se debe "sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo" con o sin acuerdo. Describe este absentismo como un "cáncer que no podemos pagar porque esto cuesta más de treinta mil millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son setenta mil millones de euros".

"Que casi un millón doscientas mil personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y en mi opinión, Euskadi tampoco", pronunció en un encuentro llamado De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea.

"Quizá mejor que no nos llame"

Álvarez ha reaccionado en una llamada con Pedro Blanco en Hoy por Hoy, de la Cadena SER: "Quizá mejor que no nos llame, como hizo Rajoy en su momento cuando bajó las prestaciones en el 2012, que no consultó ni con las organizaciones sindicales ni empresariales".

"Vaya manera de encarar el futuro de este país amenazando, ya que, mira, si hay acuerdo, bien, y si no hay acuerdo, yo tiro por la calle de en medio. No me parece razonable, no me parece justo con las miles y miles de personas que están en la lista de espera", ha expresado.

"No pueden ser atendidos por los servicios públicos porque no tienen suficientes medios para poder hacerlo. Y ahí el señor Feijóo podría enviar un recadito a sus comunidades autónomas, que son las responsables en último término de la salud de las comunidades autónomas", ha rematado Pepe Álvarez.

Muchas han sido las reacciones políticas, como la de Oskar Matute, diputado de EH Bildu, que comenta en la red social X: "Dejando a un lado que dudo que distinga el absentismo de una baja médica o del ejercicio de derechos (conciliación, paternidad o maternidad, etc...) se agradece su sinceridad.. Así nadie podrá decir que no se lo esperaba".