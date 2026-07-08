Un jefe de RRHH da la puntilla a Feijóo por sus palabras sobre el absentismo laboral: "Gente que sospechamos tenía cuento para estar de baja habrán sido uno o dos en 20 años"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso, el 8 de julio de 2025.

Alberto Núñez Feijóo ha sido uno de los protagonistas involuntarios de la semana después de que este martes pusiese sobre la mesa un debate en España sobre el absentismo laboral.

Ha afirmado el líder de la oposición que España gasta 30.000 millones de euros al año por el hecho de que 1,2 millones personas no acuden a sus puestos de trabajo cada día afectando directamente al funcionamiento del sistema económico nacional y al tejido empresarial. Fue ahí donde usó la palabra "cáncer", algo que ha sido muy polémico.

"Que casi un millón doscientas mil personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y en mi opinión, Euskadi tampoco", ha expresado durante su participación en el encuentro De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea.

Los portavoces de su partido han salido en tromba a defender las palabras de Feijóo. En redes, muchos profesionales de sectores implicados en esta cruzada del líder del PP han criticado sus palabras.

La experiencia de un jefe de RRHH

En X se han compartido de forma masiva las palabras de un jefe que lleva más de 20 años trabajando en el departamento de Recursos Humanos de una empresa, sección donde se tramitan las altas y las bajas.

"Os hablaré de mi experiencia personal de llevar desde 2002 llevando el dpto de RRHH de una empresa. Gente que hemos sospechado que tenía cuento para estar de baja habrán sido uno o dos en estos 20 tantos años", ha empezado diciendo.

Por el contrario, "gente que ha ido a trabajar pidiendo ellos el alta en contra de la opinión del facultativo, trabajar estando aún mal, y que hemos tenido que pedir que vuelva a pedir la baja unas semanas más han sido cientos".

En el mismo hilo de X, otro añade: "Sospechar no es saber. En RRHH nos limitamos a comunicar bases y a hacer las nóminas con los datos que nos aporta el INSS. Ni tenemos potestad legal para investigar, ni para siquiera cuestionar el motivo de una baja porque el trabajador no tiene ninguna obligación de contárnoslo".