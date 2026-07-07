Marta Nebot anuncia así que ha sido despedida de 'En boca de todos': "Quizá por eso, no sé cómo tomármelo"

La periodista Marta Nebot ha anunciado en su perfil de X que ha sido despedida de En boca de todos, el programa político y de actualidad que presenta Nacho Abad en las mañanas de Cuatro.

"En boca de todos, el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo", ha dicho Nebot en sus redes sociales.

En otro mensaje ha respondido a aquellos que le han dicho que mejor no salir en ese tipo de programas: "Te equivocas. Lo ve mucha gente. Su audiencia no ha parado de subir hasta el verano. Y siempre he pensado que hay que saber defender lo que uno cree en todas las plazas. Por eso lo lamento. Se ve que no he podido. Una pena. Seguiré haciéndolo donde pueda. Gracias por los apoyos!!".

"Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti", le ha dicho en la misma red social el ministro de Transportes, Óscar Puente. "Un abrazo grande, Marta", le ha dicho también su ahora excompañero de programa y exmiembro de Podemos Ramón Espinar.

Bloguera de 'El Huff'

Además de en Cuatro, Nebot es colaboradora habitual de TVE donde participa en los programas de la mañana. También ha sido bloguera de El HuffPost donde en 2014 publicó, por ejemplo, un artículo hablando de su labor como reportera en El programa de Ana Rosa.

En el texto, titulado Cuando repreguntar es cabrear, hay varias reflexiones interesantes aplicables 12 años después a raíz de un encontronazo que tuvo con el por entonces diputado del PP Martínez Pujalte a cuenta de la dimisión de Granados. Qué tiempos aquellos.

"Dicho esto y visto el episodio, surgen un puñado de cuestiones sobre sus argumentos: ¿Considera el señor Pujalte que repreguntar es "una falta de respeto"? ¿Que tratar de sacar respuestas claras es temerario? ¿Tan agradecido tiene que quedar un periodista por ser atendido que no debe hacer nada más que sostener el micrófono y aceptar la respuesta por muy ambigua que sea? Eso parece y el que no lo haga será castigado al ostracismo", reflexionó entonces Nebot.