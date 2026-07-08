La Justicia condena al INSS por la falta de plantilla en una oficina de La Palma: deberá indemnizar con 15.000 euros a una funcionaria por daños morales

Condena del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por no tener suficientes trabajadores en una oficina de atención al público en Santa Cruz de La Palma.

La denuncia fue interpuesta por la funcionaria Iria Campelo. En un primer momento, la misma fue desestimada por los tribunales en primera instancia al entender que en la demanda no quedaba acreditado que la carga de trabajo en la oficina fuera excesiva.

Tal y como informa El País, el juzgado de primera instancia señaló, en todo caso, que la situación "responde a un problema estructural derivado de una insuficiente dotación presupuestaria", por lo que no se le podía achacar "una conducta negligente o una dejación concreta" al INSS.

Sin embargo, el TSJC le dio la razón a la funcionaria argumentando que "la insuficiencia crónica de medios, habitualmente identificada como un problema estructural de la Administración, no exime al empleador público de su obligación de garantizar unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas".

"No puede considerarse cumplido el deber preventivo mediante actuaciones meramente formales o documentales si estas no van acompañadas de medidas reales y eficaces de prevención y corrección", se añade en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En consecuencia, el TSJC ha dictaminado que el INSS ha incumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en su vertiente psicosocial, "vulnerando el derecho a la vida, integridad física y moral" de la funcionaria, por lo que deberá indemnizarla con 15.000 euros por daños morales.

"Estamos enfermando, hay violencia en la puerta", asegura la funcionaria

La trabajadora, en declaraciones a El País, ha asegurado que antes de interponer la denuncia "pedimos ayuda, enviamos mails, hablamos con la directora de la oficina" y "les decíamos 'esto no puede hacerse así: estamos enfermando, hay violencia en la puerta'. Y nada. Se cerraron en banda, dijeron que no había posibilidad de negociación, que eran órdenes de arriba…".

Desde el INSS, que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, defienden que "la Seguridad Social ha actuado correctamente", ya que durante los últimos años se está ejecutando "un plan de choque en los recursos humanos de la Seguridad Social para reforzar las plantillas".