Nacho Duato firma en menos de un minuto una de las opiniones más duras contra Ayuso por su polémica foto 

Un vídeo del coreógrafo Nacho Duato contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicado en su perfil de Instagram no ha tardado en hacerse viral. En ese menos de un minuto ha arremetido contra la líder del PP en la región madrileña tras ir a hacerse una foto este domingo con el equipo ciclista de Israel.

Ayuso acudió a Alalpardo para la salida de la última etapa de La Vuelta a España, que iba a terminar en Madrid en el tradicional circuito urbano. Sin embargo, los manifestantes a favor del pueblo palestino y contra la participación del equipo Israel-Premier Tech boicotearon la carrera obligando a la organización a suspender esa etapa y la ceremonia de entrega de premios.

En la salida, Ayuso saludó a varios entre ellos Israel-Premier Tech, con quienes se hizo varias fotos posando. Además, la dirigente madrileña también fue vista en el coche del director de la Vuelta, Javier Guillén.

A esa imagen de la presidenta 'popular' saludando a los ciclistas del Israel ha querido responde Duato: "La señora Ayuso no ha podido caer tan bajo, hacerse una foto con el equipo ciclista de Israel, ella debe cantar por las noches 'cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro fascistas que me la guardan' por Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Charlie Kirk y Santiago Abascal".

"Por favor, virgencita, que no lleguen las ayudas humanitarias, que se carguen a la prensa si total se van a morir igual... cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro fascistas que me la guardan", ha rematado el coreógrafo.

Esta no es la primera vez que Duato arremete contra Ayuso durante la edición de La Vuelta a España. Hace unos días, tras los episodios vividos por las protestas, aseguró que la que da mala imagen es Ayuso y no los manifestantes.

"¿Sabe quién da mala imagen, señora? Usted, que cuando se va a Nueva York, en lugar de ser una política como dios manda y hacerse una foto enfrente de la Estatua de la libertad, del Metropolitan, se la hace con un peluche de King Kong, paleta, que tiene más muertos encima que la ETA. Es insoportable", afirmó un enfadado Duato.