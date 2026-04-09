Nacho Duato escucha lo que ha dicho Ayuso de 'El Guernica' y deja 43 segundos demoledores

La petición de traslado de El Guernica al País Vasco por parte del Gobierno de la región ha sido uno de los temas de conversación de las últimas semanas. Un tema que ha quedado zanjado después de las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El ministro ha afirmado que no puede permitir el traslado del cuadro porque su obligación es "garantizar el acceso a la cultura y también garantizar el patrimonio" en referencia a los informes que desaconsejan el traslado de la obra de Pablo Picasso.

"En cuestiones como esta hay que escuchar a los técnicos que conservan la obra desde hace 30 años. Los informes son claros y desaconsejan el traslado de la pieza por los riesgos que supone. Celebrar el 90 aniversario de Gernika debe ser garantizar que esta obra pueda cumplir 90 años más", ha explicado el titular del ministerio.

Esto ha propiciado un choque entre Gobierno central y vasco y entre el PP y el PNV. Isabel Díaz Ayuso de hecho ha tachado de "catetada" la petición de traslado y de "polémica absurda que siempre promueve el nacionalismo" de seguir creando "ese negocio del agravio".

"Si te están diciendo que hay una obra que está en mal estado, tú no puedes alentar sentimientos identitarios y agravios para justificar o para tergiversar la historia de todos y de esta manera seguir alimentando ese negocio, que es lo que yo critico y que es lo que me parece una catetada", afirmó Ayuso.

Y añadió en otras declaraciones: "El patrimonio de los españoles es de todos los españoles, lo que no se puede hacer es dividirlo por 17 estados, naciones y, de esta manera, seguir alentando ese sentimiento. Por ejemplo, ahora vamos a celebrar la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Fórmula 1 de España, para que todos los españoles se beneficien. Viene el Papa y queremos que todas las congregaciones, que todo el mundo en España se beneficie".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido ahora la respuesta de Nacho Duato que ha cargado contra sus palabras. "Lo que me faltaba por oír. Comparar El Guernica con la Fórmula 1. Y luego dice que es cateto. Ya le dije a usted que era una paleta que tenía más muertos encima que la ETA pero es que ya no sé qué pensar", ha empezado diciendo.

"¿La integridad de la obra? La han traído desde Nueva York, no pasa nada. Hoy en día se pueden trasladar cuadros y no les pasa nada. Ese cuadro pertenece a Gernika y tendrá que estar en Gernika. ¿O no sabe por qué se llama el cuadro Guernica? Quizá no lo sepa. Quizá se crea que es una corrida de toros", ha sentenciado Duato.