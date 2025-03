Nadie en España había definido a Pablo Motos como lo ha hecho ahora Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo ha concedido una entrevista a ICON en la que, como siempre, se ha mojado en todo lo que le han preguntado desde la revista. El 'vocalista' de las Nancys Rubias ha hablado sin tapujos de El Hormiguero, de La Revuelta y de todo lo que le han planteado.

Sobre si iría al programa de David Broncano en La1 de TVE habiendo sido colaborador de El Hormiguero ha dicho que sí y que de hecho ha llamado para ver si lo llevan pero le han dicho que "no interesaba".

"Si ellos quieren sí. Yo he llamado, pero me han dicho que no interesaba. Pero tampoco quiero entrar en ninguna guerra, yo creo en el derecho de admisión y cada uno en su casa recibe a quien quiere. Yo voy a todos los sitios menos a programas que falten al respeto a la gente", ha afirmado el televisivo.

Poco después le han preguntado por las quejas que ha dejado a cuenta del ninguneo que, según él, sufre su grupo de música porque no saben tocar instrumentos. Unas quejas que no se sostienen porque hace un par de días estuvo en El Hormiguero, uno de los programas más vistos de España.

Aquí ha señalado que El Hormiguero es un programa hecho "por un marciano", en referencia a Pablo Motos, unas palabras que nadie en España ha dicho del presentador valenciano.

"Hombre, ayer estuve en El Hormiguero, pero es que ese programa está hecho por un marciano, Pablo Motos, que viene del underground y se permite hacer lo que quiera. Pero si yo tuviese que estar en un programa de música no me considerarían músico porque no sabemos tocar", ha respondido.