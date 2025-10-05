Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nadie vio venir esta réplica de Cristina Almeida a Martínez-Almeida tras la polémica con el aborto
Virales

Virales

Nadie vio venir esta réplica de Cristina Almeida a Martínez-Almeida tras la polémica con el aborto

El alcalde de Madrid apoyó una proposición impulsada por Vox para informar a las mujeres de un hipotético "síndrome postaborto" que no existe.

Ana Roca
Ana Roca
La abogada Cristina Almeida en laSexta Xplica.

La abogada y antigua diputada en la Asamblea de Madrid, Cristina Almeida, ha respondido en el programa laSexta Xplica de una forma que pocos vieron venir al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras su apoyo a una proposición impulsada por Vox para informar a las mujeres de un hipotético "síndrome postaborto" que no existe.

Cristina Almeida ha afirmardo que Almeida lo ha hecho, "en primera instancia, por convicción", y que "cuando le han dicho que se estaba pasando, ha dicho que no quería decir eso, pero lo ha hecho por convicción".

Además, la abogada ha señalado que el alcalde de Madrid "ha dicho que en espacios de igualdad del Ayuntamiento no se tome el color morado, porque ese es el color de las mujeres, y ha dicho también que no se hable del orgasmo femenino, quizás porque a lo mejor él no sabe provocarlo y por eso no hay que hablar de ello", ha expresado. 

"Me parece que son unas situaciones que parecen de otro siglo, de otros tiempos, de no conocer a las mujeres de hoy y de no conocer la capacidad que tenemos para decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro futuro", ha remarcado. 

Además, ha continuado apuntando que el alcalde de Madrid "se preocupa mucho de lo que puede pasarle a una mujer cuando aborta, pero se ha preocupado alguna vez de qué le supone a una mujer tener un hijo no deseado, que le impide tener su vida, que le impide seguir adelante y que le impide incluso cuidar a ese hijo no deseado".

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Las mujeres estamos capacitadas para poder decidir, y decidir si podemos tener un hijo o no. Y si no tenemos más remedio que abortar, tener derecho a una prestación sanitaria, que ni siquiera lo tenemos, porque ellos no son capaces de garantizar que la sanidad pública realice esos abortos, y tienen conciertos con clínicas privadas a que encima van luego la gente de Vox y 'Hazte Oír' a insultar a las mujeres o a perseguir a los médicos", ha denunciado la abogada.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Roca
Ana Roca
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora enfocada en temas de actualidad en El HuffPost España en el equipo de finde semana. Tanto sábados y domingos como entre semana de lunes a miércoles abordo lo que pasa durante el día, tratando de que a los lectores de nuestro medio le queden resueltas todas las dudas sobre los temas más candentes del día.

 

Sobre qué temas escribo

Los integrantes del equipo de fin de semana estamos a todo lo que surja durante el día sobre la actualidad internacional y nacional de la jornada, pero también tratamos de aportar un toque diferencial con temas que creemos que pueden interesar a los lectores con un toque muy nuestro. Tampoco nos olvidamos de abordar enfoques virales que puedan resultar divertidos para nuestros lectores, así como temas de servicio que les ayuden en el día a día o despejen sus dudas sobre aquello que más les afecta.


Personalmente, los temas que más disfruto son los sociales, aquellos que repercuten de forma más directa en las personas, como los que abordan el cambio climático, sus efectos en la meteorología y el impacto que dejan en la sociedad al influir de forma directa sobre la gente. Pero en fin de semana también hay tiempo siempre para el deporte, con sus más y, a veces también, con sus menos.


Mi trayectoria

Desde niña hubo dos cosas que siempre me gustó hacer: leer y ver series y películas. Las historias me fascinaban y, como dicen, la realidad supera a la ficción, así que pronto decidí que quería ser periodista para contar yo misma las historias que afectaban a las personas reales y tratar de tener un impacto en la sociedad.


Por ello, me saqué el graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III. Tras esto realicé un posgrado en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales y realicé el máster de El País. Durante ese tiempo ha pasado por diversos medios, desde la Agencia EFE al diario El País hasta llegar a El HuffPost en 2021.

 

 

Cómo contactar conmigo:

  • Email: ana.roca@huffpost.es
  • X/Twitter@AnaRoc23