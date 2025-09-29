Natalia Lacunza va al restaurante de Dabiz Muñoz en el aeropuerto y al ver el precio se pronuncia: "Espero que esté buenísimo"
La artista ha probado varios platos.
Natalia Lacunza ha dejado por unos minutos de lado la música y se ha pasado a ser influencer gastronómica a lo Cenando con Pablo. La artista ha pasado por el aeropuerto y ha probado el Hungry Club de Dabiz Muñoz.
"Espero que esto esté buenísimo porque nos ha costado 40 euros el desayuno. Mi madre: 'No os gastéis mucho dinero'. Nosotros, 40 euros de desayuno", ha bromeado junto a su acompañante.
Lo primero que han probado es el sándwich mixto y, a pesar de que está bueno, ha añadido que "tampoco tiene mucho misterio": "No vale la pena pagar 14 euros por esto. Hay mucha hambre".
Después han comido el sándwich de huevo y bacon y este parece que sí les ha merecido más la pena: "Mucho mejor este claro, es que tiene muchas más cosas. Una queja. Tiene poco bacon".
Al de huevo le ha puesto de nota un 9,5 y al mixto "está bueno pero le pongo un 5 de 10 teniendo en cuenta el precio". De postre han comprado un cruasán aplastado de mantequilla y chocolate.
"Buenísimo, la verdad. A mí se me va a hacer too much. Una marranada. Si necesitas un bajón de glucosa para meterte esto entero", han comentado ambos degustando el postre.
Por último, las notas. La cantante y finalista de Operación Triunfo ha puesto una nota global, primero, de 7 sobre 10 "por overprice" pero luego se ha arrepentido: "En realidad está bien. Voy a subirle. 8 de 10".
Otra Natalia, esta Palacios, conocida influencer, también fue hace unos meses al restaurante de Muñoz en el aeropuerto y coincidió con Lacunza en lo caro: "Están elevados los precios".
¿El precio total del desayuno? 36,50 euros, casi lo mismo que Natalia Lacunza y su acompañante, algo que no pasó desapercibido entre los usuarios que le comentaron el vídeo.
"Si las cosas están buenas, tampoco es para tanto siendo un aeropuerto", comentó un usuario. Otro, sin embargo, no dudó en ironizar: "A mí me sablearon casi 40 euros por dos bocadillos fríos y vacíos, así que ni tan mal".