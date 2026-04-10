Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" y los españoles responden rescatando lo que Arguiñano dijo de él en pleno directo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado a España de librar una "guerra diplomática" contra su país como respuesta a la última crítica de Pedro Sánchez después de que bombardearan el Líbano durante el alto el fuego entre EEUU, Israel e Irán.

"Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable. Toca hablar claro: Líbano debe formar parte del alto el fuego; la comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional; la Unión Europea debe suspender su Acuerdo de Asociación con Israel y no debe haber impunidad ante estos actos criminales", expresó Sánchez.

Netanyahu, por su parte, amenazó: "El Estado de Israel ya no se quedará callado ante quienes nos atacan. Ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del ejército más moral del mundo".

Y los españoles no se han quedado callados.

Los españoles rescatan lo que dijo Arguiñano de Netanyahu

Los españoles no han dudado en reaccionar, no solo con palabras, sino rescatando un famoso y antiguo vídeo del programa en directo del cocinero Karlos Arguiñano en el que le envió un mensaje al propio Netanyahu.

En el vídeo se muestra a Arguiñano cocinando unas judías. En pleno directo, dejó un momento para la historia de la televisión: "¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora? Netanyahu. Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar un poco el carácter, te lo dice un abuelo de 13 nietos. Te lo digo como lo pienso".

"Mira, Netanyahu, mira lo que es esto (las judías), vamos a parar, vamos a parar un poquito, ¿eh?", remataba Arguiñano. El vídeo que han resubido a X ha acumulado casi 100.000 visitas y 2.000 'me gusta' en apenas unas horas.

Las reacciones han sido sublimes: "Si no se emitiera el programa por la mañana, le hubiera dicho de todo menos cosas bonitas". "Obra maestra", han dicho de forma unánime.