No es habitual que alguien despotrique así de Rafa Nadal (y menos desde Wimbledon)

No es habitual que alguien hable mal de Rafa Nadal. El tenista, para muchos el mejor deportista español de todos los tiempos, está muy bien visto dentro del circuito y su rivalidad con Federer ha dado al tenis una de las mejores épocas de su historia.

Pero no se puede gustar a todo el mundo. Nick Kyrgios se ha despachado contra Nadal. El tenista griego respondió desde Wimbledon a una serie de preguntas rápidas del medio TNT Sports.

Cuando le preguntaron qué era aquello que menos le gustaba de las acciones o comportamientos de un jugador mencionó a Nadal: "Lo que no soportaba es a los jugadores que tardan demasiado en sacar entre el primer y el segundo servicio como por ejemplo, Rafael Nadal".

Eso sí, ha tenido mejores palabras para Carlos Alcaraz, del que ha dicho que es el tenista que más le gusta ver en la actualidad.

No es la primera vez que el griego carga contra Nadal. A finales de 2024, en el podcast Nothing Major, dijo que directamente "no soportaba" al tenista español: "Solía odiarlo y despreciarlo muchísimo cuando lo veía caminar. Siempre me motivaba jugar contra él. Cuando lo hacía, intentaba sacar mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por aquello de que 'es muy trabajador, es esto y aquello', de que uno puede divertirse, estar tranquilo y así vencer a los demás".

Algo que no le pasó ni con Federer ni con Djokovic: "Nunca tuve sentimientos parecidos al enfrentarme ante Roger o Novak, por ejemplo".