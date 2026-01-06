Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Esta pastelería de Murcia deja la acción solidaria del año por lo que ha hecho con los roscones de Reyes que le sobraban
"Mis respetos. Este gesto os honra".

Un gesto de esos que se suelen decir que están diseñados para creer de nuevo en la humanidad y no perder la fe en ella. Lo han protagonizado desde El Horno de Belluga, una pastelería situada en el corazón de Murcia, y lo han compartido a través de su perfil de X o Twitter.

Para no desperdiciar roscones de Reyes que habían elaborado para los pedidos, pero que a raíz de las lluvias y el mal tiempo provocado por la borrasca 'Francis' en la región habían sido cancelados, ha publicado un mensaje en el que decía que los daba a personas que no tuvieran medios para comprar uno.

"Nos han sobrado algunos roscones de Reyes, la lluvia ha cancelado encargos, cualquier persona que no disponga de medios para comprar uno, por favor mandar un privado y me encargaré de hacérselo llegar, feliz noche y día de Reyes", han escrito desde la pastelería.

Rápidamente este tuit se ha convertido en uno de los protagonistas de las últimas 24 horas con más de 160.000 reproducciones. También ha superado la cifra de los 3.000 me gusta y ha sido compartido un millar de veces.

El aplauso de la gente

La admiración y los aplausos a este gesto se han sucedido y solo hay que echar un ojo a las respuestas para verlo. "Acordarse los murcianos de esta pastelería para futuros eventos. Que las buenas acciones han de tener su premio", ha afirmado un usuario llamado @NeoSpain, cuya respuesta lleva casi 200 me gusta.

"Mis respetos.  Este gesto os honra", ha afirmado un segundo tuitero, mientras que una tercera ha pedido que esto se repita más veces: "Daros las gracias en nombre de las personas que podrán acceder a un roscón de reyes. A ver si cunde el ejemplo".

"Por suerte, puedo tener un roscón en la mesa, pero conozco a gente que no. Es un gran gesto el vuestro", ha comentado otro. Otra usuaria ha querido elogiar a sus dueños: "Pocas personas más generosas que tú conozco, nunca fallas a quién más lo necesita".

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 