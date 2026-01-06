Esta pastelería de Murcia deja la acción solidaria del año por lo que ha hecho con los roscones de Reyes que le sobraban 

Un gesto de esos que se suelen decir que están diseñados para creer de nuevo en la humanidad y no perder la fe en ella. Lo han protagonizado desde El Horno de Belluga, una pastelería situada en el corazón de Murcia, y lo han compartido a través de su perfil de X o Twitter.

Para no desperdiciar roscones de Reyes que habían elaborado para los pedidos, pero que a raíz de las lluvias y el mal tiempo provocado por la borrasca 'Francis' en la región habían sido cancelados, ha publicado un mensaje en el que decía que los daba a personas que no tuvieran medios para comprar uno.

"Nos han sobrado algunos roscones de Reyes, la lluvia ha cancelado encargos, cualquier persona que no disponga de medios para comprar uno, por favor mandar un privado y me encargaré de hacérselo llegar, feliz noche y día de Reyes", han escrito desde la pastelería.

Rápidamente este tuit se ha convertido en uno de los protagonistas de las últimas 24 horas con más de 160.000 reproducciones. También ha superado la cifra de los 3.000 me gusta y ha sido compartido un millar de veces.

El aplauso de la gente

La admiración y los aplausos a este gesto se han sucedido y solo hay que echar un ojo a las respuestas para verlo. "Acordarse los murcianos de esta pastelería para futuros eventos. Que las buenas acciones han de tener su premio", ha afirmado un usuario llamado @NeoSpain, cuya respuesta lleva casi 200 me gusta.

"Mis respetos. Este gesto os honra", ha afirmado un segundo tuitero, mientras que una tercera ha pedido que esto se repita más veces: "Daros las gracias en nombre de las personas que podrán acceder a un roscón de reyes. A ver si cunde el ejemplo".

"Por suerte, puedo tener un roscón en la mesa, pero conozco a gente que no. Es un gran gesto el vuestro", ha comentado otro. Otra usuaria ha querido elogiar a sus dueños: "Pocas personas más generosas que tú conozco, nunca fallas a quién más lo necesita".