No quería comerse los garbanzos y se bebió su pis: la anécdota de Elena Gortari deja a todos sin palabras
El creador de contenido Rubén Avilés (@ruben.avilesx) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciéndole una entrevista de lo más divertida a la influencer Elena Gortari, quien ha contado la anécdota de como de pequeña se le ocurrió beberse su propio pis para evitar comer garbanzos.
"Me bebí mi propio pis por no tomarme un plato de garbanzos. Ojo al dato, tenía 6-7 años, ¿vale? No tenía más. Fui al baño con mi amiga y dijimos: 'Vale, mañana en el comedor hay garbanzos. No nos gustan los garbanzos. ¿Qué hacemos para no tener que tomar garbanzos? Ponernos enfermas'", ha comenzado contando la tiktoker.
"Porque si nos poníamos enfermas nos daban dieta blanda. Ok, vale, ¿cómo podemos ponernos enfermas de un día para otro? Ya está, nos bebemos nuestro propio pis", ha explicado la creadora de contenido.
"Y así nos ponemos malas y nos ponen arrocito blanco y jamón de York. Quedamos en eso, yo llegué a mi casa...", ha proseguido relatando la creadora de contenido. "Elena tía, ¿de verdad?", le ha cortado Avilés, completamente atónito.
"¡Ah! Esto fue una elucubración en el cole", ha señalado su amiga, la también influencer Sofía Sastre (@sofi.desastre). "Claro, en el cole dijimos: '¡Vale!'. Porque estábamos en el baño y dijimos vale", ha respondido la Elena. "Tarea para casa, fue como una tarea para casa", ha destacado Sastre entre risas.
"Tengo que decir que me duché. En plan, me lo bebí justo después de la ducha", ha apuntado la creadora de contenido. "¿Sabes que no mejora en absoluto?", le ha contestado el entrevistador.
"¡Yo qué sé! En plan, que estaba más limpia de normal", ha respondido la tiktoker, ante las carcajadas de sus compañeros por esta justificación. "Elena, ¿sabes cómo funciona el pis?", le ha incidido Avilés.
"Sí, vale, ya sí... Total, tenía siete años, ¿vale? Siete años, todo hay que decirlo", ha detallado Gortari. "A mí no se me ha ocurrido nunca eso con siete años, ¿eh?", ha apuntado Sastre entre risas.
"Cogí una taza, hice pis, un poquito, y dije: 'venga, va, do it for the garbanzos'. Y nada, bebí un culín. Estaba asqueroso, no lo recomiendo. Si te lo estás planteando, no lo hagas, ¿vale? En plan, ya lo he hecho yo por ti", ha aconsejado la tiktoker.
"Y bueno, pues nada, me lo bebí, fue asqueroso y... vale, esto mejora, porque le dije a mi hermana -yo creyendo que no se notaba porque como estaba en una taza...- le dije: 'Toma, agua'", ha confesado la creadora de contenido.
"¿Pero porque sabes lo que pensé? Digo, si me va a dar algo que le dé a mi hermana también", ha explicado la influencer. Aunque no se salió con la suya con esta idea: "Mi hermana me dijo: 'Elena, ¿qué haces? Qué asco, quita eso de ahí".
"Al día siguiente llegué al colegio, no me había puesto mala, efectivamente, y le dije a mi amiga: 'Tía, que estaba malísimo, es que qué horror'. Y me dijo: '¿Te lo has bebido en serio?'", ha recordado Gortari.
"¡Me había vacilado! O sea, yo había sido la única que me había bebido mi pis y al día siguiente me tomé de los malditos garbanzos. Y eso me define como persona, yo creo. No me avergüenzo, o sea, cosas que pasan", ha concluido Elena.
"Es verdad que le pasa a poca gente, pero bueno...", ha puntualizado Sofía, a lo que el entrevistador le ha dado la razón: "A muy poca, a un porcentaje muy pequeño".
"Seguro que a alguien le ha pasado... ¿A alguien le ha probado? Alguien lo habrá tenido que probar", ha concluido la creadora de contenido entre risas.