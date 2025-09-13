No son pocos los que están recuperando este tuit de Ayuso del año 2016 sobre Hacienda

La hemeroteca siempre vuelve para todos y sino que se lo digan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus palabras críticas de este viernes, en la Asamblea de Madrid, contra la Agencia Tributaria.

Como suele ser habitual, la dirigente madrileña ha centrado parte de su intervención en el Debate de Estado de la Región a cargar contra el Gobierno de España y ha acusado a Moncloa de ir contra aquellos que triunfa o prospera.

"Si alguien en España triunfa o prospera o le va un poquito mejor, es culpable, hay que perseguirle y hay que utilizar a la Agencia Tributaria que es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad", ha asegurado.

Tras estas palabras, muchos han recuperado unas palabras que la propia Ayuso compartió en la red social X- cuando se llamaba Twitter y no pertenecía a Elon Musk- en el año 2016.

En él, recogía las declaraciones del expresidente madrileño Ángel Garrido, en las que aseguraba que "Hacienda somos todos y quien defrauda a Hacienda, lo hace a toda España".

Pero no ha sido la única intervención de Ayuso que ha llamado la atención. También aprovechó su turno de réplica para dejar bastante claro el motivo por el que le gusta tanto viajar a Miami (Estados Unidos).

"Uno de los motivos por los que me gusta ir a Miami siempre que puedo, ya que les suscita tanto interés a los señores de la izquierda, es porque la vida en Florida te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos", ha asegurado.

"Esa gente no quiere saber nada del socialismo desorejado, que no de todo el socialismo, y del comunismo y me encanta. Porque me gusta vivir con gente alegre, pujante, generosa y que no es como ustedes, de sectaria, de odiadora", ha señalado este viernes.