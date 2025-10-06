"No voy a añadir nada más": lo que ha pasado con este banco hace saltar la indignación

Con todas las miradas puestas la devastadora situación de Gaza, las movilizaciones sociales han proliferado como la pólvora en todos los rincones de España, con un sinfín de manifestaciones, pancartas, símbolos y pintadas de protesta en las calles de nuestro país.

Uno de tantos ejemplos es ver la bandera palestina por todos los rincones, desde balcones privados hasta pegatinas en las farolas o pintadas en el moviliario público.

Estas representaciones de apoyo al pueblo palestino son una llamada de atención de los ciudadanos, por lo que es comprensible que intentar acallar estas reivindicaciones haga que estalle la indignación.

Y justo esto es lo que ha pasado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, cuando el tuitero @rulaiss_ ha compartido en tono crítico lo que ha pasado con este banco.

"No voy a añadir nada más", ha manifestado el tuitero, al que solo le ha hecho falta esta escueta frase y dos imágenes para que su publicación supere en apenas unas horas las 600.000 visualizaciones en pocas y los más de 3.000 'me gustas'.

En concreto, en la primera imagen puede verse un banco de madera pintado con una bandera palestina y, al lado, la frase "Palestina libre". Y, en la segunda, el mismo banco aparece totalmente renovado: con tablas nuevas, barniz impecable y, por supuesto, sin rastro alguno del mensaje.

La contundencia de las dos imágenes, una junto a la otra, ha sido suficiente para desatar cientos de reacciones y que la gran mayoría de usuarios haya entendido esta labor de mantenimiento como un gesto de censura por parte del Ayuntamento.

"Luego las calles reventadas pero para los bancos sí que hay dinero y tiempo"; "¿Hemos encontrado el bug para que arreglen el mobiliario público?"; "Al final nos renuevan Madrid entero"; "Por suerte estamos en el siglo XXI; a veces la pintura cubre, pero no tapa", han comentado algunos usuarios.