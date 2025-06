Óscar Puente responde a lo que ha dicho de él Susanna Griso de una forma que pocos esperan

Óscar Puente está de baja de paternidad y la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, le ha dedicado un mensaje al que el ministro de Transportes no ha tenido reparo en responder.

"El golpe bajo de Susanna Griso a Óscar Puente tras su respuesta a Espejo Público: 'Hay que preparar más biberones'", ha titulado El Plural sobre los comentarios de la periodista sobre el ministro.

En el programa han hecho un análisis de los tuits que ha publicado el ministro durante su baja paternal que terminó con una sentencia de Susanna Griso: "Hay que preparar más biberones y cambiar más pañales, porque esta baja paternal está dando para un tuiteo masivo".

El ministro ha respondido al titular de El Plural, que tildaba el comentario de "golpe bajo", y lo ha hecho para quitarle hierro al asunto: "No lo veo un golpe bajo. Susana me aprecia y no tiene nada contra mí. Valoro el consejo".

Y ha finalizado: "No obstante debe saber que me encargo de las noches de mi hijo, para que su madre descanse. También doy algunos biberones por el día. Hay tiempo para eso y para muchos tuits".