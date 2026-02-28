Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El discurso de Susan Sarandon por su Goya Internacional en los Premios Goya 2026: alabanzas y agradecimiento a Pedro Sánchez y a los actores españoles
en directo
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
Cultura
Cultura

El discurso de Susan Sarandon por su Goya Internacional en los Premios Goya 2026: alabanzas y agradecimiento a Pedro Sánchez y a los actores españoles

La actriz, que ha denunciado en Estados Unidos el genocidio en Gaza, ha aprovechado su discurso para agradecer la posición de España.  

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Susan Sarandon, muy emocionada al recibir el Goya Internacional en los Premios Goya 2026
Susan Sarandon, muy emocionada al recibir el Goya Internacional en los Premios Goya 2026Gtres

El Goya Internacional fue creado para distinguir a una figura de prestigio en la interpretación de fuera de nuestras fronteras. En su quinta edición, que correspondió a la 40º edición de los Goya, la elegida fue Susan Sarandon.

La estrella apareció después del discurso del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite. Ella quería hablar, pero le costó ante la enorme ovación recibida por los presentes en el Auditori de Barcelona. Se le vio profundamente emocionada y no paraba de dar las gracias.

Los aplausos terminaron calmándose y ya pudo empezar unas palabras que recordaron a las que había pronunciado el día anterior en un encuentro previo a los Goya, un momento que también vivió con mucha emoción y donde lanzó alabanzas a Pedro Sánchez. Esta vez lo ha vuelto a hacer.

Susan Sarandon, Goya internacional 2026.
  Susan Sarandon, Goya internacional 2026.RTVE

"Es un honor para mí . Adoro España, especialmente Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos, vuestra arquitectura, la gente, la comida, y estos días en los que el mundo están tan dominado por la violencia, por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral".

Sarandon añadió lo mucho que le ayudaba esa lucidez moral. Recordó que todo esto que escucha en España le ayuda a sentirse menos sola. "Os lo agradezco desde el fondo de mi corazón".

Susan Sarandon cita las palabras de Howard Zinn

Seguidamente, la actriz pronunció una cita del historiador Howard Zinn: "La esperanza en tiempos difíciles no es solo una tontería. Se basa en el hecho de que la historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, valentía y bondad".

Susan Sarandon, en los Premios Goya 2026.
  Susan Sarandon, en los Premios Goya 2026.GTRES

"Lo que decidamos enfatizar en esta compleja historia determinará nuestras vidas. Si solo vemos lo malo, destruye nuestra capacidad de hacer cualquier cosa. Si recordamos esos momentos y lugares y hay tantos…en los que la gente se comportó magníficamente, esto nos da la energía para actuar y, al menos, la posibilidad de cambiar el rumbo de este mundo". 

"Y si actuamos, por pequeño que sea nuestro gesto, no tenemos que esperar un futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de momentos presentes, y vivir ahora como creemos que los seres humanos deberían vivir, desafiando todo lo malo que nos rodea, es en sí mismo una victoria maravillosa". Y tras sus palabras, un aplauso y dejó el escenario.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 