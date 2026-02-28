El discurso de Susan Sarandon por su Goya Internacional en los Premios Goya 2026: alabanzas y agradecimiento a Pedro Sánchez y a los actores españoles

El Goya Internacional fue creado para distinguir a una figura de prestigio en la interpretación de fuera de nuestras fronteras. En su quinta edición, que correspondió a la 40º edición de los Goya, la elegida fue Susan Sarandon.

La estrella apareció después del discurso del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite. Ella quería hablar, pero le costó ante la enorme ovación recibida por los presentes en el Auditori de Barcelona. Se le vio profundamente emocionada y no paraba de dar las gracias.

Los aplausos terminaron calmándose y ya pudo empezar unas palabras que recordaron a las que había pronunciado el día anterior en un encuentro previo a los Goya, un momento que también vivió con mucha emoción y donde lanzó alabanzas a Pedro Sánchez. Esta vez lo ha vuelto a hacer.

Susan Sarandon, Goya internacional 2026. RTVE

"Es un honor para mí . Adoro España, especialmente Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos, vuestra arquitectura, la gente, la comida, y estos días en los que el mundo están tan dominado por la violencia, por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral".

Sarandon añadió lo mucho que le ayudaba esa lucidez moral. Recordó que todo esto que escucha en España le ayuda a sentirse menos sola. "Os lo agradezco desde el fondo de mi corazón".

Susan Sarandon cita las palabras de Howard Zinn

Seguidamente, la actriz pronunció una cita del historiador Howard Zinn: "La esperanza en tiempos difíciles no es solo una tontería. Se basa en el hecho de que la historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, valentía y bondad".

Susan Sarandon, en los Premios Goya 2026. GTRES

"Lo que decidamos enfatizar en esta compleja historia determinará nuestras vidas. Si solo vemos lo malo, destruye nuestra capacidad de hacer cualquier cosa. Si recordamos esos momentos y lugares y hay tantos…en los que la gente se comportó magníficamente, esto nos da la energía para actuar y, al menos, la posibilidad de cambiar el rumbo de este mundo".

"Y si actuamos, por pequeño que sea nuestro gesto, no tenemos que esperar un futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de momentos presentes, y vivir ahora como creemos que los seres humanos deberían vivir, desafiando todo lo malo que nos rodea, es en sí mismo una victoria maravillosa". Y tras sus palabras, un aplauso y dejó el escenario.