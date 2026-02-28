Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Varias parejas, dos cuñados y las palabras de amor de Mario Casas a "la persona más importante" de su vida que le acompañó a los Goya 2026
Aunque no han sido especialmente los Goya del amor, sí ha habido varias parejas. Eso sí, nos hemos quedado con las ganas de ver a Mario Casas con su novia.

Guillermo Álvarez Corrales
Mario Casas en la alfombra roja de los Goya 2026
Mario Casas en la alfombra roja de los Goya 2026Sergio R Moreno

La alfombra roja de los Goya 2026, premios entregados en el Auditori de Barcelona, ha sido un desfile de glamour con una gran apuesta por el blanco. Hemos visto grandes looks, y otros no tanto, como suele pasar en estas ocasiones.

No ha sido la alfombra roja más romántica de la historia, aunque sí han posado algunas parejas. Los que han acaparado todas las miradas han sido los presentadores de esta edición de los Goya 2026, que han acudido muy bien acompañados juntos a sus cónyuges y no han dudado en posar juntos.

Luis Tosar y Marisa Mayol en la alfombra roja de los Goya 2026
  Luis Tosar y Marisa Mayol en la alfombra roja de los Goya 2026Sergio R Moreno

Por un lado, Luis Tosar se ha dejado fotografiar con su pareja, María Luisa Mayol. Ambos llevan más de una década de amor y tienen dos hijos, León y Luana. Y aunque el actor es muy celoso de su vida privada, no le importa posar con Mayol en estas ocasiones.

Por otro lado han estado Rigoberta Bandini ha aparecido por la alfombra roja junto a su marido, Esteban Navarro, con el que se casó en 2023. Ambos son padres de un niño llamado Nico que nació en 2020.

Rigoberta Bandini y Esteban Navarro en la alfombra roja de los Goya 2026
  Rigoberta Bandini y Esteban Navarro en la alfombra roja de los Goya 2026Sergio R Moreno

Pero ha habido más. Fernando Guillén Cuervo y Lupe Cartier, José Corbacho y Anna Barrachina, Kira Miró y Salva Reina, Dani Fernández y Yarea han sido otras de las parejas, así como Marc Clotet y Natalia Sánchez, que hablaron animadamente con las cámaras antes de la gala.

Tampoco han faltado dos de los habituales en los Premios Goya: Macarena Gómez y Aldo Comas, que han sorprendido con sus looks y han protagonizado una polémica cuando él ha dicho que ha visto pins –de apoyo a Palestina-, pero nadie ha hablado de los muertos en Irán, ante lo que la actriz le ha cortado diciendo: "Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...".

Salva Reina y Kira Miró en la alfombra roja de los Goya 2026 en Barcelona
  Salva Reina y Kira Miró en la alfombra roja de los Goya 2026 en BarcelonaSergio R Moreno

Asimismo, ha habido dos cuñados. Ana Mena, que cantaba en la ceremonia, posó sola. Podría haber estado acompañada de su novio, Óscar Casas, pero no ha sido así.

Quien sí estuvo fue su cuñado, Mario Casas, nominado a Mejor Actor por la película Muy Lejos. En su caso podíamos pensar que iba a posar en un momento tan importante con su novia, Melyssa Pinto, pero nos hemos quedado con las ganas. Porque ha sido con una mujer, sí, pero no ha sido su pareja, sino su madre.

Ana Mena
  Ana Mena en la alfombra roja de los Goya 2026GTRES

"Mi madre venía más nerviosa. Ella no está acostumbrada, pero yo le he dicho que quería que viniese conmigo a esta nominación. Me apetecía compartirlo con alguien de mi familia, y al final pues con mi madre, una de las personas, la persona más importante de mi vida. Anda por ahí y está guapísima. Me hace mucha ilusión tenerla a mi lado hoy", declaró a TVE el actor, que ganó un Goya en 2021 a Mejor Actor por No matarás. Aquella vez estaba en casa debido a la pandemia. Cinco años después ha acudido encantado a la gala, y lo ha hecho con su madre.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
