Leiva habla de esta forma de la guerra y provoca decenas y decenas de reacciones de inmediato

El músico Leiva ha provocado una multitud de reacciones por las tajantes palabras que ha pronunciado sobre todas las guerras que se están produciendo actualmente en el mundo.

En la alfombra roja de los Premios Goya, el artista se ha expresado con claridad: "Estamos viviendo un momento terrible donde están sucediendo unas atrocidades enormes y donde hay unas personas atroces que están mandando. Entonces, creo que es el mejor momento para el lema 'no a la guerra', es una atrocidad lo que estamos viendo".

No es, ni mucho menos, el único artista que ha hecho referencia a los conflictos bélicos. Por ejemplo, la actriz y cantante Jedet ha deseado en declaraciones a Europa Press poder "hacer más" desde la gala: "Sí que le estamos dando visibilidad y fue muy importante en su día el 'no a la guerra' y todo y creo que hoy en día, con internet, con los medios, con la prensa, gracias a dios podemos dar visibilidad a todo esto".

Jadet: "Me siento impotente"

"Pero me siento como impotente porque, al final, no podemos hacer nada porque hay dos gilipollas que están haciendo con el mundo lo que quieren, jodiendo a todo el mundo y a gente inocente por sus propio ego y porque no saben hacer bien las cosas", se ha lamentado.

Mientras, el director Hernán Zin ha contado en los micrófonos del diario El País lo que ocurre en España por hablar abiertamente de Palestina y ha elogiado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar al frente de estas críticas a Israel.

Hernán Zin: "Por favor, paremos los pies"

"Hice mi primer libro sobre Gaza en 2006 y ahí sufrí las primeras amenazas. La suerte que tenemos en España de tener este presidente, tener una sociedad como la que tenemos, donde se puede hablar libremente. Decir: matar 400.000 niños está mal. Somos gente honesta y nos callamos. Somos un paraíso. No lo perdamos", ha celebrado.

"Esa gente que dice que hablar de genocidio. Por favor, paremos los pies porque es una isla de libertad y de emoción y de humanidad en medio de un desierto que es Europa este momento", ha explicado.