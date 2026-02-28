Enfocan al patio de butacas de los Goya y lo que lleva puesto una persona del público no se ha visto nunca antes allí

Barcelona acoge este sábado la 40 edición de los premios Goya y, por lo que parece, la ceremonia va a ir como un tiro. Pasadas las 22:30 de la noche ya se han entregado más de cinco premios y todo hace presagiar que, de momento, será una gala más rápida de lo habitual.

En los primeros momentos de la ceremonia han sido premiados Nagore Aramburu por su papel en Los Domingos, Álvaro Cervantes por su papel en Sorda y la Tardes de soledad de Albert Serra.

Durante el discurso de agradecimiento de Aramburu, las cámaras de TVE han enfocado al público y allí se ha podido ver a un hombre que se ha llevado todas las miradas en redes sociales.

Esta persona se han levantado para aplaudir a la actriz pero, además de por el bonito gesto, muchos se han fijado en que llevaba una corbata de Pokemon. Y lo ha hecho justo en el día en el que Pokemon cumple 30 años.

"El jambo que lleva una putísima corbata de Pokemon y no le paran de enfocar: TE AMO", ha dicho una persona en X al ver la corbata de esta persona, donde se podían ver, por ejemplo, varios personajes de la primera edición del conocido juego.

Otra persona ha señalado en la red social de Elon Musk bajo la etiqueta #Goya2026: "Que alguien le de un Goya al de la corbata Pokemon". De momento no se ha llevado el premio pero sí un lugar en el corazón de muchos.

Franco y Palestina

Además de esta anécdota sobre la vestimenta de una persona del público, la gala ha dejado varios momentos políticos. Muchos miembros de la industria portaban en la solapa de sus trajes y vestidos una chapa en apoyo al pueblo de Palestina.

Al hablar de La Cena, la película que va sobre organizar una cena para Franco, Alberto San Juan, nominado y protagonista de la cinta, ha contado lo complicado que es hacer algo así sin blanquear al personaje.

Ha señalado el actor del peligro que tiene "banalizar" la figura de Franco: "Como era un tipo. Lo menos importante es que fuera gordito, bajito y con voz de pito. Y es casi lo que más se conoce".

"Casi mejor que hubiera tenido una pinta coherente con su ser: que era un atroz genocida", ha sentenciado el actor sobre la figura del dictador.