Paga un extra en su alojamiento por las vistas a la Alhambra y al correr la cortina... sorpresa

Se ha convertido en un clásico de los últimos tiempos las 'timadas' que algunos alojamientos turísticos les hacen a sus visitantes, a los que les prometen unas vistas increíbles desde sus ventanas que luego son simples fotos o dibujos.

En ese contexto, la usuaria de TikTok @guerramarina3 ha compartido lo que se veía desde la terraza del alojamiento que alquiló en Granada, por el que, según dice, pagó un "extra" por las vistas que tenía a la Alhambra.

Como se puede ver en las imágenes, esta vez esas vistas eran ciertas, aunque seguramente no lo que podía esperarse. La usuaria sale a la terraza y, efectivamente, se ve la Alhambra, pero a una distancia tal que para apreciar algo tiene que hacer no poco zoom con el teléfono.

Algo aún peor le ocurrió al usuario de TikTok @samuvstheworldd, que en junio se fue de viaje a Egipto y tras alquilar un apartamento en el que hospedarse durante esos días a través de Airbnb se llevó una sorpresa que oscilaba entre la decepción y la carcajada.

El motivo por el que habían escogido ese pequeño piso es porque en la descripción de la aplicación el propietario prometía (e incluso demostraba) que la vivienda tenía vistas a las pirámides de Egipto, una de las estructuras antiguas más famosas del mundo.

Entraron en la habitación y abrieron las persianas para disfrutar de las supuestas vistas, pero se acabaron encontrando con la pared de un edificio a, por lo menos, máximo dos metros de distancia. "Nunca más confío en las imágenes de Airbnb", expresó con decepción.

En el caso de la Alhambra de Granada, y en vista de experiencias como la de Egipto, los usuarios le han hecho ver a la usuaria que, al menos en sentido estricto, la descripción no mentía.

"Jajaja,verla la ves", dice una persona. Y otra añade: "Honestamente esperaba una pedazo de lona desgastada con una foto de la Alhambra jajajaja".